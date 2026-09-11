Die Twitch-Streamer Jordan & Semih hatten eine sehr zweifelhafte Idee – einen Moshpit, also einen wilden und energetischen Tanzebreich, wie man ihn von Konzerten kennt, mit einem Elefanten zu veranstalten. Das Netz dreht durch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei deutsche Streamer lassen Elefanten für Livestream tanzen, ernten Shitstorm

Fans werfen Jordan & Semih Tierquälerei vor, fordern Konsequenzen

Elefant stammt vom Elefantenhof Platschow, Kritik auch an seinem Halter

Silja Anders Redaktorin People

Die Aktion ging nach hinten los. Die deutschen Streamer Jordan Almani und Semih Jackson (beide 23) haben für einen Livestream einen Elefanten in ihr Studio geholt. Dieser musste mit den Internetstars tanzen und die beiden jungen Männer scheinen die Aktion urkomisch gefunden zu haben.

Weniger lustig dürften sie aber die Reaktionen finden, die sie nun auf das Video erhalten. Die Fans sind entsetzt – und werfen den Streamern Tierquälerei vor.

«Wie wenig IQ muss man haben»

Das Tier, welches mit einem Pfleger in das enge Studio kommt, wirkt sichtlich gestresst, während es sich für die Streamer zum Affen macht. Online bricht ein Shitstorm gegen die zwei Deutschen los.

«Das ist nicht witzig, der Elefant ist so überfordert», schreibt ein User unter einen Clip auf Youtube, der einen Ausschnitt aus dem Stream zeigt. Das ist noch einer der vorsichtiger formulierten Kommentare. Viele User schreiben Dinge wie «Der Mensch ist so abartig», «Ich hoffe, die werden für so was Widerliches zur Rechenschaft gezogen» und «Wie kann man nur so dumm sein, Tiere zu quälen, nur für Klicks?!?». Ein weiterer User erklärt, er hätte sich gewünscht, dass der Elefant «ausrastet», doch hätte ein solcher Vorfall den Elefanten wohl das Leben gekostet. Ein Nutzer zeigt sich, ebenso wie alle anderen, geschockt und kommentiert: «Ganz ehrlich: Wie wenig IQ muss man eigentlich haben, um auf die Idee zu kommen, einen Elefanten für ein paar Klicks und Livestream-Content in ein Studio zu schleppen? Ein fühlendes Lebewesen wird für Reichweite und Unterhaltung ...».

https://www.youtube.com/shorts/MAk1iVY61wI

Doch wie sind die beiden jungen Männer überhaupt an einen Elefanten gekommen? Ein Zoo hat ihnen das Tier nicht ausgeliehen. Es war Sonni Frankello, der im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern den Elefantenhof Platschow führt und schon in verschiedenen Zirkussen mit seinen Tieren zu Gast war. Auf Instagram erklärt er, dass der Stream in einer grossen Halle auf seinem Hof stattfand und das «Studio» aus drei Wänden und einer Decke in der Halle aufgebaut wurde, während eine Seite dieser Box komplett offen war. Das entschuldigt die Aktion der Streamer jedoch nicht. Kurz bevor der Elefant das Set betritt, wird ihnen mitgeteilt, sich ruhig zu verhalten, um das Tier nicht nervös zu machen. Stattdessen machen Jordan und Semih das genaue Gegenteil: Sie singen aus voller Kehle, schreien rum und fangen plötzlich wie wild an zu tanzen und herumzuspringen. Der Elefant wird gezwungen, mit dem Kopf mitzuwippen und wirkt zunehmend nervöser.

Shitstorm richtet sich gegen Streamer und Elefantenhalter

Nicht nur die Streamer ernten ordentlich Hass wegen der Aktion. Auch der Elefantenpfleger Frankello bleibt vom Shitstorm nicht verschont. «Seit 55 Jahren Tierquäler. Top», schreibt ein Nutzer. Ein anderer hofft auf «eine Geldstrafe und Verurteilung» des Tierhalters. Auch Kommentare wie «mir wird schlecht» und «also wurde der Elefant professionell gequält» sind zu lesen.

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Jetzt fordern viele Fans Konsequenzen wegen Tierquälerei gegen die Streamer. Eine Anfrage von Blick für ein Statement von Jordan und Semih blieb bisher unbeantwortet.