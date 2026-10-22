Irina Shayk präsentierte sich bei der After-Party der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 in einer transparenten Low-Rise-Hose und befeuerte damit die Debatte um das umstrittene Y2K-Revival. Blick hat beim Schweizer Stil-Experten Jeroen van Rooijen nachgefragt, was er von dem Comeback hält.

Darum gehts Irina Shayk trug an der Victoria's-Secret-After-Party eine tief sitzende Low-Rise Hose

Alexander McQueen entwarf die Bumster Pants in den 1990ern, Gen Z treibt das Y2K-Revival voran

Jeroen van Rooijen erwartet eine kurze Trenddauer, da Low-Rise-Hosen nur begrenzt tragbar seien

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Bei der After-Party der Victoria's Secret Fashion Show 2026 setzte Irina Shayk (40) auf ein unübersehbares Statement-Outfit. Mit der extrem tief sitzenden Hose geht das russische Supermodel mit dem Comeback-Trend der Low-Rise-Hose.

Die burgunderrote, transparente Organza-Hose im Bumster-Schnitt liess ihren String mehr als nur erahnen. Shayk kombinierte das luftige Stück mit einem schwarzen Push-up-BH und farblich abgestimmten Pumps. Schon auf dem Laufsteg der eigentlichen Show hatte sie zuvor zwei spektakuläre Looks präsentiert – am selben Abend, an dem Kylie Jenner im 50-Millionen-Dollar-Fantasy-BH über den Catwalk lief.

Der Aufstieg des tiefen Bundes

Erfunden wurde der wohl tiefste Bund der Modegeschichte Anfang der 1990er-Jahre vom britischen Moderebellen Alexander McQueen (1969–2010), der seine Kreation damals «Bumster Pants» taufte. Bis weit in die 2000er-Jahre hinein gehörte die Hüfthose zum festen Uniform-Repertoire von Pop-Ikonen wie Christina Aguilera (45), Britney Spears (44) und Paris Hilton (45).

Seit Beginn der Corona-Pandemie feiert die sogenannte Y2K-Mode der frühen 00er-Jahre eine Renaissance nach der anderen. Vor allem Generation-Z treibt das Revival mit Begeisterung voran. Doch die Millennials – also die 30- bis 40-Jährigen, die den ursprünglichen Low-Rise-Hype am eigenen Leib durchlebt haben – beobachteten diese Entwicklung mit Skepsis.

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Comedienne Casey Balsham (48) beschrieb das Unverständnis ihrer Altersgenossen mit den Worten: «Ihr ruiniert die ganze Arbeit, die meine Generation für euch geleistet hat.» Ob die jüngere Generation eigentlich wisse, «wie hart wir geschuftet haben, damit ihr keine Sit-ups mehr machen müsst?». Auch Schauspielerin Anna Kendrick (41) appellierte an die Jugend, «nicht in das dunkle Zeitalter der Low-Rise-Jeans» zurückzukehren, wie «Page Six» berichtete.

Was sagt der Style-Experte dazu?

Blick hat beim Schweizer Mode- und Stil-Spezialisten Jeroen van Rooijen (56) nachgefragt. Laut ihm war die Rückkehr der tief sitzenden Hose zu erwarten, «schliesslich ist es gut 25 Jahre her, seit das in Mode war.» In Kombination mit den derzeit beliebten bauchfreien Looks komme das Comeback wie gerufen. Persönlich glaubt er jedoch an eine eher kurze Lebensdauer des Trends, «weil diese Hosen einfach nur beschränkt tragbar sind.»

Das Revival sei eindeutig etwas für jüngere Frauen, die den Trend nicht schon einmal mitgemacht haben, «alle andern möchten das wahrscheinlich nicht wiederholen.» Seiner Meinung nach passe der Low-Rise-Schnitt vor allem zu durchtrainierten und schlanken Figuren. Zwar dürfe man «dazu durchaus etwas Hüfte haben», eine schlanke Taille sei jedoch unerlässlich, «sonst sieht man schnell aus wie ein Walfisch, der sich in einem Fischernetz verheddert hat.» Zudem seien solche Hosen «zwar sexy, aber nicht chic». Man solle sich also gut überlegen, wie und wo man sie trägt.