Nicht nur ihr Lebensgefährte Timothée Chalamet staunte mit offenem Mund: Reality-Star und Beauty-Mogulin Kylie Jenner (29) hat bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles das Laufsteg-Debüt für den Lingerie-Giganten gegeben. Das gefällt nicht allen.

Darum gehts Kylie Jenner lief erstmals für Victoria’s Secret und trug den Fantasy Bra

Der BH ist mit 40 Millionen Franken der teuerste bisher

Im Netz gab es Lob und Kritik

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Kylie Jenner (29) ist Influencerin, Reality-Star, Unternehmerin und zweifache Mutter. Jetzt lief die Ex-Freundin von Travis Scott (35) erstmals für Victoria’s Secret über den Laufsteg und durfte dabei sogar das Prunkstück der Show tragen: den legendären «Fantasy Bra».

Seit 1996 beauftragt Victoria’s Secret renommierte Juwelierhäuser mit dem Entwurf der extrem kostspieligen BHs. Traditionell wird unter den «Victoria’s Secret Angels» ein Model auserwählt, welches das Schmuckstück präsentieren darf. Zu den bisherigen Trägerinnen zählen Supermodels wie Heidi Klum (53), Adriana Lima (45) und Gisele Bündchen (46).

Eine echte Sensation

Jenners «Fantasy Bra» ist mit umgerechnet 40 Millionen Franken der teuerste aller Zeiten. Laut Angaben des Herstellers ist der BH unter anderem mit einem gelben Diamanten besetzt, dessen Wert allein auf 18 Millionen Franken geschätzt wird.

Jenners Lebensgefährte Timothée Chalamet (30) und ihre Mutter Kris Jenner (70) konnten ihre Begeisterung in den Zuschauerreihen kaum zurückhalten. Im Anschluss an die Show teilte «Momager» Kris Jenner Fotos ihrer Tochter in den sozialen Medien und verlieh ihrem Stolz Ausdruck.

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Gespaltene Reaktionen im Netz

Unter Jenners Beitrag entbrannte jedoch rasch eine Debatte. Ein Fan schreibt, dass die 29-Jährige der beste Engel des Abends gewesen sei. Eine Userin entgegnete daraufhin, dass das nicht stimme. Es sei ausserdem «unglaublich respektlos gegenüber den eigentlichen Models, zu behaupten, dass ein Nicht-Model besser ist als sie».

Anhänger der Influencerin schwärmen von ihrem Look und bezeichnen den Auftritt als «lebensverändernd». Viele freuen sich darüber, Jenner so glücklich auf dem Laufsteg zu sehen. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die dagegenhalten. «Sie hat es nicht verdient, den Fantasy-BH zu tragen», findet eine Nutzerin auf Tiktok. Viele verweisen darauf, dass selbst ihre ältere Schwester Kendall Jenner (30), die jahrelang für die Dessous-Marke arbeitete, noch nie das Highlight der Show präsentieren durfte.

Das sagt der Veranstalter dazu

Der Star aus der Reality-Serie «Die Kardashians» ist das erste Model ausserhalb des offiziellen «Angel»-Kaders, dem die Ehre zuteilwurde, das Prunkstück der Show zu tragen. Eine Nutzerin meint, dass es darum gehe, zu erkennen, wie ungerecht diese Situation sei: «Das sollte eigentlich ein Privileg sein, das man sich durch harte Arbeit verdient – und keines, das man sich einfach kaufen kann».

Adam Selman (44), künstlerischer Leiter von Victoria’s Secret, erklärte gegenüber der «Vogue», dass Jenner «eine ganz eigene Kultur geschaffen» habe. Aus Sicht der Markenverantwortlichen handelt es sich um eine perfekte Kombination: Die Show erfülle den Wunsch der Fans nach dem spektakulären «Fantasy Bra», während dieser von einer überraschenden Persönlichkeit präsentiert werde, die globale Strahlkraft besitzt und enormen kulturellen Einfluss ausübt.