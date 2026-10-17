Frauke Ludowig hat in Berlin für einen Hingucker-Moment gesorgt. Die Moderatorin erschien zur «Tribute to Bambi»-Gala in einer schwarzen Robe, die auch schon Céline Dion getragen hatte. Für Ludowig war es eine besondere Ehre.

Darum gehts Frauke Ludowig moderierte die «Tribute to Bambi»-Gala am Donnerstag in Berlin

Sie trug ein Kleid von Céline Dion, das für wohltätige Zwecke versteigert wird

Céline Dion gibt bis 17. Oktober Konzerte in der Plenitude Arena

Frauke Ludowig (62) hat sich bei der Charity-Gala «Tribute to Bambi» am Donnerstag in einem ganz besonderen Kleid gezeigt. Die Moderatorin des Abends kam in einer schwarzen Robe von Kilian Kerner, die auch schon Céline Dion (58) getragen hatte. In dem voluminösen, an vielen Stellen gerafften Kleid mit langer Schleppe warb die Sängerin für ihre aktuellen Paris-Konzerte. Der Designer teilte das entsprechende Foto damals auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ludowig präsentiert den Look nun voller Stolz auf Social Media. Ein Video zeigt die 62-Jährige, wie sie vor dem Museum Fotografiska in Berlin entlangläuft. Ihre Haare sind hochgesteckt, auf den Augen trägt sie silbernen Lidschatten. Ein funkelndes Armband und eine dezente Kette machen das Outfit komplett.

Behalten darf sie es nicht

Auf dem roten Teppich hatte Ludowig dann eine schwarze Handtasche bei sich. Zu ihrem Instagram-Beitrag schrieb sie, wie geehrt sie sich fühle, die 25. Ausgabe der Veranstaltung moderieren zu dürfen. Schon bei der ersten habe sie durch den Abend geführt.

«Und ich kann es kaum glauben, meine heutige Robe ist das Originalkleid von Céline Dion, das sie für die Ankündigung ihrer Konzerte in Paris getragen hat», kam sie auf ihren Look zu sprechen. Ludowig bedankte sich bei Kerner sowie ihrem Stylisten. Behalten darf die Moderatorin das Kleid allerdings nicht. Es wird für den guten Zweck versteigert, wie Kerner «Bunte» bestätigte.

Céline Dion gibt Konzerte in Paris

Céline Dion steht derzeit in Paris auf der Bühne. Ende März hatte sie eine Comeback-Konzertreihe angekündigt. Den Auftakt feierte sie am 12. September. Noch bis 17. Oktober steht sie in der Plenitude Arena im Pariser Vorort Nanterre auf der Bühne. Am 8. Mai 2027 geht es mit zehn Shows weiter, die bereits jetzt komplett ausverkauft sind. Der letzte Auftritt ist für den 29. Mai angesetzt.

Dion hatte sich zuvor von der Bühne zurückgezogen. Ihr letztes vollständiges Konzert gab sie im März 2020 in New Jersey. 2022 machte sie ihre Erkrankung öffentlich: Das Stiff-Person-Syndrom verursacht Muskelversteifungen und Krämpfe und beeinträchtigt auch die für das Singen wichtigen Muskeln. 2023 sagte sie deshalb ihre restlichen Tourtermine ab. Danach trat sie zweimal auf: Bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 sowie bei einer Modenschau von Elie Saab im November desselben Jahres.