DE
FR
Abonnieren
VA Celine Dion stürzt auf der Bühne
0:15
Bei elftem Konzert:Céline Dion stürzt auf der Bühne

Schockmoment bei Konzert
Céline Dion stürzt auf Bühne und vergisst Text

Céline Dion ist nach sechs Jahren Pause in Paris auf die Bühne zurückgekehrt. Doch nun versetzte die Sängerin ihre Fans bei einem ihrer Comeback-Konzerte in Sorge.
Publiziert: vor 12 Minuten
Kommentieren
1/5
Céline Dion steht nach sechsjähriger Pause seit dem 12. September wieder auf der Bühne.
Foto: Anthony Ghnassia

Darum gehts

  • Céline Dion stürzte in Paris, blieb aber unverletzt
  • Nach Stiff-Person-Syndrom-Pause gibt sie wieder Shows
  • Beim Finale halfen 35'000 Fans, als sie den Text vergass
Sabrina_Rhyner_Redaktorin People_Blick_2-Bearbeitet.jpg
spoton.png
Sabrina Rhyner und SpotOn

Es sollte die elfte triumphale Nacht in der prall gefüllten Pariser Plénitude Arena werden. Doch was fulminant begann, verwandelte sich binnen Sekunden in ein Schreckmoment. Während ihres Songs «Dans un autre monde» hüpfte Céline Dion (58) voller Energie auf einem Bein, als sich der Saum ihrer Hose in ihrem Absatz verfing und sie den Halt verlor.

Ernsthaft verletzt hat sich die «My Heart Will Go On»-Interpretin beim Sturz aber offenbar nicht. Kaum wieder auf den Beinen, schickte sie ihren erleichterten Fans ein Strahlen samt erhobenem Daumen entgegen.

Mehr zu Céline Dion
Tritt Céline Dion in Basel am ESC auf? Diese Frage wird sich gemäss Organisatoren erst kurzfristig klären.
Mit Video
SRG informiert über ESC-Acts
«Haben einen Showablauf mit und ohne Céline»
Morgen steht Céline Dion für das erste von 16 Konzerten in Paris auf der Bühne.
Mit Video
Bodyguard muss ihr helfen
Céline Dion riskiert Sturz, um Fans zu winken
Céline Dion hat ihren Fans jahrelang falsche Symptome genannt, um ihre Konzertabsagen zu begründen.
Mit Video
Absagen unter falschem Vorwand
Céline Dion lügt Fans über Jahre an
Rührende Worte an ihren verstorbenen Mann: Céline Dion.
Seltenes Familienfoto
Céline Dions rührender Post zum neunten Todestag ihres Mannes

Emotionales Comeback nach langjähriger Pause

Seit 12. September steht die Kanadierin im Pariser Vorort Nanterre auf der Bühne. Für Dion sind die Auftritte aber weit mehr als nur eine normale Tour: Es sind ihre ersten grossen Shows seit sechs langen Jahren. Die Kanadierin leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen und unheilbaren neurologischen Autoimmunerkrankung, die zu extremen Steifheiten und schmerzhaften Muskelkrämpfen führt. Nach ihrer im August 2022 erhaltenen Diagnose musste sie sämtliche Tourtermine für 2023 und 2024 absagen.

Wie brutal dieser Kampf hinter den Kulissen verlief, zeigte 2024 die Dokumentation «I Am: Céline Dion». Darin sprach sie offen darüber, wie sie hochdosierte Medikamente nehmen musste, nur um schlucken, gehen und überhaupt auf einer Bühne stehen zu können. Umso beeindruckender wirkt ihr jetziges Comeback.

Die Fans fangen ihr Idol auf

Der wohl berührendste Augenblick des Abends gehörte jedoch nicht dem Sturz, sondern dem grossen Finale, wie gala.fr berichtet. Als die ersten Akkorde von Dions erfolgreichster französischsprachiger Single «Pour que tu m'aimes encore» erklangen und 35'000 Menschen im Saal Textzeile für Textzeile mitsangen, hielt die Sängerin überwältigt inne.

Doch als sie wieder einstimmen wollte, versagte die Konzentration. Dion verhaspelte sich, verlor den Faden und vergass ihren eigenen Text. Doch während die Sängerin keinen Ton mehr herausbrachte, sprangen die Fans in der Arena ein. Lautstark sang die Menge die Strophe für ihr Idol weiter – so lange, bis Céline Dion tief berührt zum Refrain wieder mit einstimmen konnte.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen