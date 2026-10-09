Céline Dion ist nach sechs Jahren Pause in Paris auf die Bühne zurückgekehrt. Doch nun versetzte die Sängerin ihre Fans bei einem ihrer Comeback-Konzerte in Sorge.

Darum gehts Céline Dion stürzte in Paris, blieb aber unverletzt

Nach Stiff-Person-Syndrom-Pause gibt sie wieder Shows

Beim Finale halfen 35'000 Fans, als sie den Text vergass

Es sollte die elfte triumphale Nacht in der prall gefüllten Pariser Plénitude Arena werden. Doch was fulminant begann, verwandelte sich binnen Sekunden in ein Schreckmoment. Während ihres Songs «Dans un autre monde» hüpfte Céline Dion (58) voller Energie auf einem Bein, als sich der Saum ihrer Hose in ihrem Absatz verfing und sie den Halt verlor.

Ernsthaft verletzt hat sich die «My Heart Will Go On»-Interpretin beim Sturz aber offenbar nicht. Kaum wieder auf den Beinen, schickte sie ihren erleichterten Fans ein Strahlen samt erhobenem Daumen entgegen.

Emotionales Comeback nach langjähriger Pause

Seit 12. September steht die Kanadierin im Pariser Vorort Nanterre auf der Bühne. Für Dion sind die Auftritte aber weit mehr als nur eine normale Tour: Es sind ihre ersten grossen Shows seit sechs langen Jahren. Die Kanadierin leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen und unheilbaren neurologischen Autoimmunerkrankung, die zu extremen Steifheiten und schmerzhaften Muskelkrämpfen führt. Nach ihrer im August 2022 erhaltenen Diagnose musste sie sämtliche Tourtermine für 2023 und 2024 absagen.

Wie brutal dieser Kampf hinter den Kulissen verlief, zeigte 2024 die Dokumentation «I Am: Céline Dion». Darin sprach sie offen darüber, wie sie hochdosierte Medikamente nehmen musste, nur um schlucken, gehen und überhaupt auf einer Bühne stehen zu können. Umso beeindruckender wirkt ihr jetziges Comeback.

Die Fans fangen ihr Idol auf

Der wohl berührendste Augenblick des Abends gehörte jedoch nicht dem Sturz, sondern dem grossen Finale, wie gala.fr berichtet. Als die ersten Akkorde von Dions erfolgreichster französischsprachiger Single «Pour que tu m'aimes encore» erklangen und 35'000 Menschen im Saal Textzeile für Textzeile mitsangen, hielt die Sängerin überwältigt inne.

Doch als sie wieder einstimmen wollte, versagte die Konzentration. Dion verhaspelte sich, verlor den Faden und vergass ihren eigenen Text. Doch während die Sängerin keinen Ton mehr herausbrachte, sprangen die Fans in der Arena ein. Lautstark sang die Menge die Strophe für ihr Idol weiter – so lange, bis Céline Dion tief berührt zum Refrain wieder mit einstimmen konnte.