Bereits zum elften Mal war das Zürcher Oktoberfest vollgespickt mit Prominenz: Reto Hanselmann lud zu seiner alljährlichen Hanselmann's Wiesn. Zum ersten Mal dabei: Moderatorin und Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger.

Im Zürcher Bauschänzli hiess es am Donnerstagabend wieder «O'zapft is!». Das deutsche Model Alessandra Meyer-Wölden (43) und Mini-Playback-Show-Legende Marijke Amado (72) zapften mit Müh und Not das Fass an der elften Hanselmann's Wiesn vom Zürcher Partykönig Reto Hanselmann (45) an. Das Bier schoss kurzzeitig in alle Richtungen.

«Ich habe das noch nie gemacht, es ist tatsächlich eine Premiere», meint Meyer-Wölden vorab zu Blick. «Geübt habe ich nicht, aber ich bin sportlich und ehrgeizig.» Marijke Amado hat hingegen schon zweimal ein Fass angezapft. «Einmal ging alles daneben», meint die ehemals in der Schweiz wohnhafte TV-Frau mit einem Lachen.

Der aussergewöhnliche Anstich tat der Stimmung keinen Abbruch. «Ich war ja schon einmal hier und finde es wunderschön, mit wie viel Herzblut Reto das Ganze auf die Beine stellt. Man merkt einfach, dass hier mit Leidenschaft gefeiert wird», sagt die Oktoberfest-Erfahrene Meyer-Wölden. Auch Amado ist im Partyfieber: «Ich bin sehr feierfreudig und liebe gute Stimmung. Das passt perfekt zum Oktoberfest.»

Melanie Winiger kam zum ersten Mal an Hanselmann's Wiesn

Für die Vintage-Radio-Moderatorin und Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger (47) war der Abend ungewohntes Terrain. Sie kam zum ersten Mal an ein Oktoberfest. «Reto Hanselmann ist ein guter Freund und ich dachte: Jetzt kann ich das ja mal ausprobieren. Ich bin viel mehr Rock 'n' Roll als Schlager, darum hat es so lange gedauert, bis ich den Weg an ein Oktoberfest gefunden habe», sagt sie. Für ihre erste Wiesn wurde sie auch direkt vom Label des Gastgebers eingekleidet.

Ihr Urteil am frühen Abend? «Ich fühle mich noch ein wenig verkleidet und bei der Musik bin ich noch gar nicht dabei. Aber vielleicht hilft das eine oder andere Bier.» Ein abschliessendes Fazit ziehe sie erst in den nächsten Tagen.

«Wiesn-Göttin»

Der Schöpfer des Outfits von Winiger, Reto Hanselmann, ist zufrieden. «Es war für mich immer ein Traum, dass Melanie Winiger an meine Wiesn kommt. Obwohl ich wusste, dass sie kein Fan von Schlager ist und deshalb der Anlass für sie wohl eher ein Albtraum ist», sagt er. «Und jetzt sieht sie aus wie eine Wiesn-Göttin.»

Keine Entspannung für Hanselmann

An Entspannung ist beim Zürcher Partykönig nach der Wiesn nicht zu denken. Die Planung seiner legendären Halloween-Party am 31. Oktober 2026 im Kaufleuten Zürich steht an: «Ich bin absoluter Perfektionist. Und will, dass die Leute zufrieden und fasziniert nach Hause gehen. Ob an Halloween oder hier an meiner Wiesn.»