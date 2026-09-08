Stefan Mross verabschiedete sich am Sonntag vor 1,59 Millionen Zuschauern vom Erfolgsformat «Immer wieder sonntags». Fans sind entsetzt über die Absetzung der erfolgreichen Show – und machen ihrem Ärger online Luft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Mross verabschiedet sich tränenreich von «Immer wieder sonntags»

Fans kritisieren ARD heftig für Absetzung trotz 1,59 Mio. Zuschauern

Moderator prägte 19 Jahre die erfolgreiche Volksmusiksendung

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Stefan Mross hat sich mit einem tränenreichen Finale von «Immer wieder sonntags» verabschiedet. Doch das Ende der beliebten Show sorgt weiterhin für Ärger bei den Fans. Auf Social Media wird die Entscheidung des Senders heftig kritisiert. Auch Mross hatte seinen Ärger nach dem letzten Auftritt zum Ausdruck gebracht.

Unter einem Dankesbeitrag von Mross auf Instagram häufen sich die emotionalen Kommentare. «Da hat die ARD einen ganz grossen Fehler gemacht. Da hätte man an ganz anderen Ecken sparen können», schreibt ein Fan. Ein anderer zeigt sich fassungslos: «Bin echt sprachlos.»

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Besonders betroffen macht eine berührende Geschichte einer Zuschauerin, die von ihrer Grossmutter erzählt. «Meine Oma ist 91 Jahre alt, und diese Sendung war ihr Wochenhighlight. Ihr wurden schon alle Volksmusiksendungen in der Vergangenheit genommen. Nun noch Stefan Mross und ‹Immer wieder sonntags›. Sie sass gestern weinend vor dem Fernseher. Weinend! Es gibt mehr als genug Sendungen und Shows fürs jüngere Publikum. Warum?»

«Kann ich nicht verstehen»

Die Frage, warum eine Sendung mit Traumquoten – das Finale erreichte 1,59 Millionen Zuschauer – abgesetzt wurde, bleibt für viele unverständlich. «Wieso wird eine so erfolgreiche Sendung abgesetzt? Kann ich nicht verstehen», lautet ein weiterer Kommentar. Für Fans der Volksmusik war «Immer wieder sonntags» über Jahre ein Fixpunkt und sorgte für generationsübergreifende Unterhaltung.

Trotz der Kritik finden sich auch zahlreiche Worte des Dankes unter Mross’ Post. Viele Zuschauer würdigen die Leistung des Moderators, der sie 19 Jahre lang begleitet hat – so schreibt ein User beispielsweise: «Danke Stefan für die unglaubliche Zeit mit dir!»