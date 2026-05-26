Das einstige Vorzeigepaar der Slowakei hat sich getrennt: Rapper Michal «Ego» Straka und Ehefrau Petra gehen nach 24 Jahren Beziehung getrennte Wege.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rapper Michal «Ego» Straka und Ehefrau Petra nach 15 Jahren getrennt

Petra feierte 42. Geburtstag erstmals ohne Ehemann und mit Töchtern

Strakas Album «Mier» enthält Liebesballade, kurz vor Scheidung veröffentlicht

Blick Peopledesk

Die Trennung von Michal «Ego» Straka (42) und seiner Frau Petra hat die Fans überrascht. Das Paar, das seit der Schulzeit zusammen war und 2009 heiratete, galt lange als eines der beliebtesten Promipaare der Slowakei. Nach 15 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Töchtern reichte Gynäkologin Petra die Scheidung ein.

Der bekannte Rapper bestätigte im Februar 2026 erstmals öffentlich die Ehekrise. «Wir durchleben eine schwierige Phase, die typisch für unser Alter ist. Ich will mich nicht trennen», erklärte der Musiker gegenüber Joj.sk. Während er um die Ehe kämpfte und sogar Sitzungen bei einer Psychologin anbot, zog Petra bereits in eine eigene Wohnung. «Wir müssen das schaffen. Wenn nicht, bedeutet das, dass wir nicht zusammen sein sollten», sagte er noch im Oktober 2025 bei den Bratislava Fashion Days.

«Dieses Jahr ist es anders»

Petra hingegen äusserte sich erst kürzlich anlässlich ihres 42. Geburtstages auf ihren sozialen Medien. Es war das erste Mal, dass sie den Tag ohne ihren Ehemann feierte. Sie teilte ein Foto mit ihren Töchtern und schrieb: «Ich bin jemand, der seinen Geburtstag sehr liebt. Dieses Jahr ist es das erste Mal anders, wegen der Umstände und Lebensereignisse.»

Weiter bedankte sie sich bei ihrer Familie und ihren Freundinnen: «Dank euch kann ich weitermachen. Happy birthday to me.» Die beiden hatten über Monate versucht, ihre Ehe zu retten, doch die Trennung scheint nun endgültig. Auch über die Feiertage fiel Fans auf, dass Ego die Zeit ohne Petra verbrachte. Er widmete sich weiterhin seinen Töchtern und seiner Musikkarriere, mit der er in den letzten Jahren grosse Erfolge feiern konnte.

Sein jüngstes Album «Mier», das vor wenigen Monaten erschien, enthält erneut eine Liebesballade, die seiner Frau gewidmet ist – ein letzter musikalischer Liebesbeweis, bevor die Scheidung eingereicht wurde. Petra, die sich beruflich auf Frauenmedizin spezialisiert hat, nutzt ihre Plattform, um Frauen zu stärken und Tabus zu brechen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf diva.sk. Das Lifestyle-Magazin aus der Slowakei gehört wie Blick zu Ringier.