Die Kaulitz-Zwillinge übernehmen die Moderation von «Wetten, dass..?». Frank Elstner, der Erfinder der Kultshow, verteidigt die Entscheidung gegen Kritiker und verrät, ob er am 5. Dezember live dabei sein wird.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill und Tom Kaulitz moderieren «Wetten, dass..?» ab Dezember 2026

Frank Elstner kritisiert vorschnelle Kritik und unterstützt die Kaulitz-Zwillinge

Elstner könnte beim Comeback am 5. Dezember live dabei sein War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Im Dezember 2026 sollen die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz (beide 36) die Moderation von «Wetten, dass..?» übernehmen. Die Nachricht, dass die Kaulitz-Zwillinge den ZDF-Klassiker wieder zum Leben erwecken, schlug im Januar ein wie eine Bombe. Die Entscheidung des Senders wurde im Netz vielfach gefeiert, sogar Show-Erfinder Frank Elstner (83) gab den beiden seinen Segen.

Dass es bei Veränderungen eines Kultformats dieser Grössenordnung auch kritische Stimmen gibt, ist wenig verwunderlich. Doch für die Kritiker findet Elstner jetzt klare Worte – und verrät, ob er beim Kaulitz-Debüt am 5. Dezember live dabei sein wird.

«Ich habe mich sehr geärgert»

Bill und Tom Kaulitz werden kommenden Winter in die Fussstapfen von Thomas Gottschalk (75) treten. Kaum war die Katze aus dem Sack, gab es auch schon skeptische Stimmen. Sie hätten nicht das notwendige Kaliber für die Kultshow, hiess es etwa, oder das Format an sich sei einfach veraltet. Diese und ähnliche Kritik sorgen bei Show-Gründer Frank Elstner für Frust: «Ich habe mich sehr geärgert, dass welche dabei waren, die nur gemeckert haben», verrät die Show-Legende im RTL-Interview.

Er könne die vorschnelle Kritik überhaupt nicht nachvollziehen: «Eine Fernsehsendung kann man nicht beurteilen, wenn man sie nicht gesehen hat.» Man dürfe nicht im Vorfeld alles schlecht reden. «Also gucken wir erstmal zu. Und wenn es da was zu meckern gibt, dann machen wir den Mund auf.» Ein deutlicher Appell von dem Mann, der 1981 mit «Wetten, dass..?» eine der erfolgreichsten Fernsehshows Europas erfand.

«Gucke mir dann ab, wie die jungen Leute arbeiten»

Dann gibt Elstner RTL gegenüber deutlich zu verstehen, dass er Teil des Show-Comebacks im Dezember sein könnte: «Ich glaube, ich habe für die Sendung schon eine Einladung», verrät er mit einem Augenzwinkern. «Die würden mich nicht rausschmeissen.» Der Auftritt von Elstner beim Show-Comeback hätte deutliche Symbolkraft und würde seine grosse Unterstützung der Kaulitz-Zwillinge zum Ausdruck bringen. Ob es tatsächlich dazu kommt, wird sich im Dezember zeigen.

Reinpfuschen wolle Elstner seinen Nachfolgern allerdings nicht. Gegenüber «Gala» macht er deutlich, dass Bill und Tom Kaulitz keineswegs auf seinen Rat angewiesen sind: «Die haben das nicht nötig, von mir was zu erfahren. Die sollen ihre Sache machen, und dann gucke ich mir ab, wie die jungen Leute heute arbeiten.» Er werde ihnen jedenfalls die Daumen drücken.