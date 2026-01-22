Als Elstner die erste Folge «Wetten, dass..?» moderiert, sind die Kaulitz-Brüder noch nicht geboren. Bald sollen sie in seine Fussstapfen treten – und er hält sie für genau die Richtigen. Anders Mike Krüger, der sich einen anderen Nachfolger für Gottschalk wünscht.

Darum gehts Bill und Tom Kaulitz moderieren «Wetten, dass..?» erstmals Ende 2026

Frank Elstner lobt mutige ZDF-Wahl der Kaulitz-Zwillinge

Kaulitz-Brüder sind 36 Jahre alt, wie Gottschalk in erster Show

Als Frank Elstner (83) 1981 «Wetten, dass..?» aus der Taufe hob, waren Bill und Tom Kaulitz (36) noch längst nicht geboren. Gut 44 Jahre später übernehmen die «Tokio Hotel»-Stars seine Erfindung – und der Showpionier ist damit sehr zufrieden.

In seinem Statement für das ZDF heisst es: «Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von Tiktok, Youtube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke euch die Daumen!»

«Wir müssen etwas Neues wagen»

Gegenüber «Spiegel» gab Elstner zu, er habe die Zwillinge zunächst nicht als potenzielle Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) «auf dem Schirm» gehabt. Doch mittlerweile sei er von der Entscheidung begeistert: «Es ist ein mutiges Experiment, das gelingen kann.» Bereits vor sechs Wochen habe er von der Personalie erfahren und den 36-Jährigen persönlich gratuliert.

Bill und Tom Kaulitz (36) werden Ende des Jahres eine neue «Wetten, dass..?»-Ausgabe präsentieren und damit erstmals eine grosse Liveshow moderieren. Elstner appelliert an die Öffentlichkeit, man solle den Kaulitz–Brüdern eine faire Chance geben. «Ich würde mir wünschen, dass die Entscheidung nicht zerredet wird und alle sagen: Das kann nichts werden», erklärte er weiter. «Wenn wir die Samstagabendunterhaltung am Leben erhalten wollen, müssen wir etwas Neues wagen. Es ist Zeit für die nächste Generation.»

Altersmässig würden Bill und Tom bestens ins Bild passen. Mit 36 Jahren seien sie nur ein Jahr jünger als Thomas Gottschalk bei dessen erster Sendung – und drei Jahre jünger als Elstner selbst bei seiner Premiere. Das richtige Alter für frischen Wind, findet Elstner. «Ich habe der Sendung den Stil der Achtzigerjahre gegeben, Thomas Gottschalk den der Neunzigerjahre und frühen 2000er», blickt er zurück. Nun sei es an der Zeit für «Wetten, dass..?–2026» mit einer ganz eigenen Handschrift.

Gottschalk-Freund Mike Krüger ist nicht begeistert

Thomas Gottschalk, der sich wegen seiner Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, hat sich noch nicht geäussert – dafür aber sein langjähriger Freund Mike Krüger (74). Und der scheint von Gottschalks Nachfolge weniger angetan. Zu «Bild» sagt er: «Ich denke immer noch, bei der nächsten Sendung ‹Verstehen Sie Spass?› kommt Barbara Schöneberger auf die Bühne und sagt: ‹Dieses Mal ist mir zusammen mit dem ZDF ein Riesencoup gelungen. Die Kaulitz-Brüder dachten bis eben, sie moderieren ‹Wetten, dass ..?›. Das war natürlich ein Scherz. Ich moderiere die nächste Folge.›»

Krüger und Gottschalks Freundschaft reicht bis in die 1980er-Jahre zurück, als sie gemeinsam als Kult-Duo in Filmen der «Supernasen»-Reihe auftraten, die in Deutschland zu beliebten Comedy-Klassikern wurden.

Kaulitz-Zwillinge erhalten viel prominente Unterstützung

Dass sie mit der Übernahme der ZDF-Show auch anecken, wissen Bill und Tom Kaulitz selbst. In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts sagt Bill: «Es werden sich viele aufregen. Wir wissen auch, dass wir damit ein bisschen Unruhe stiften.»

Dennoch erhalten sie viele positive Reaktionen, allen voran natürlich von ihren Bandkollegen Gustav Schäfer (37) – «Wie geil ist das bitte!» – und Bassist Georg Listing (38): «Unfassbar gut!» Begeisterte Kommentare gab es auch von anderen bekannten Persönlichkeiten. «Mega», schrieb etwa Moderator Steven Gätjen (53). «Das kann ja nur gut werden», kommentierte Sängerin LaFee (35). «Der wohl brillanteste Move, den ein Sender in 2026 bringt», ist sich Podcaster und Ex-«Prince Charming»-Kandidat Lars Tönsfeuerborn (35) sicher.