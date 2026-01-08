Ein Wunder kurz vor Weihnachten: Samuel Koch (38) und Sarah Elena Koch (40) sind Eltern geworden. Ihr Sohn Romeo Caspar kam gesund zur Welt – ein Moment voller Glück nach Jahren des Kampfes.

Darum gehts Samuel Koch (38) und Sarah Koch (40) wurden Eltern vor Weihnachten

Samuel Koch wurde 2010 bei «Wetten, dass..?» querschnittsgelähmt

Romeo Caspar ist das erste Kind des Paares nach über zehn Jahren Beziehung

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Vom TV-Drama zum Papi-Glück: Samuel Koch (38) und seine Frau Sarah Elena Koch (40) sind Eltern geworden. Ihr Sohn Romeo Caspar kam kurz vor Weihnachten gesund zur Welt. Ein Junge, der Hoffnung schenkt – und eine Geschichte, die berührt. «Unser Leben hier auf der Erde ist ein Wunder. Jetzt Zeuge zu sein vom ersten Atemzug eines weiteren Wunders, zeigt, wie übernatürlich unsere Natur ist. Kurzum: Wir sind schockverliebt», sagt Samuel Koch gegenüber der «Bild». Worte voller Dankbarkeit eines Mannes, dessen Leben sich vor 15 Jahren live vor einem Millionenpublikum dramatisch veränderte.

Am 4. Dezember 2010 stürzte der Sportstudent Samuel Koch als Wettkandidat in der ZDF-Show «Wetten, dass..?», als er mit Sprungstelzen über mehrere Autos springen wollte – beim vierten Wagen verlor er das Gleichgewicht und blieb nach dem Fall regungslos liegen. Die Berner Co-Moderatorin Michelle Hunziker (48) rief nach einem Arzt, während Thomas Gottschalk (75) die Sendung mit den Worten «Alles andere wäre falsch» abbrach. Samuel Koch wurde querschnittsgelähmt. Dieser Moment veränderte nicht nur sein Leben, sondern prägte das Ende der legendären Samstagabendshow. Hunziker und Gottschalk waren bis anhin für Blick nicht für ein Statement zu erreichen.

Ein Kind bleibt ein Wunder

Doch Aufgeben war nie eine Option. Koch kämpfte sich zurück, wurde Schauspieler, Autor und Redner – und ist jetzt Vater. «Die erste Rolle – ganz ohne Casting –, die nicht wir ausfüllen, sondern die uns gänzlich ausfüllt», sagen die frischgebackenen Eltern über ihr neues Leben als Familie. Poetisch, ehrlich, voller Demut. Bei der Geburt von Romeo Caspar war Samuel Koch dabei. «Mal hüpft unser Herz, plötzlich droht es zu schmelzen. Gefühle, die nicht in Worte zu fassen sind», beschreibt das Paar die ersten Tage mit seinem Sohn. Jetzt gehe es vor allem darum, sich kennenzulernen – ganz in Ruhe, ohne Stress.

Kennengelernt haben sich Samuel und Sarah 2014 am Set der ARD-Telenovela «Sturm der Liebe», zwei Jahre danach folgte die Hochzeit. Den Kinderwunsch trugen sie lange im Herzen. «Ein Kind ist eines der schönsten Geschenke, die es gibt – aber es bleibt ein Wunder», sagte Sarah einst. Dieses Wunder trägt nun einen Namen.

Nicht nur privat läuft es gut: Kürzlich erlangte Samuel Koch vor dem Bundessozialgericht einen Teilerfolg. Koch kämpft um Versicherungsschutz für seinen Unfall in der TV-Sendung. Der Fall wurde nun zurück ans Landessozialgericht verwiesen, weil eine bisher übersehene Feinheit im Gesetz ihm doch noch zu einer Unfallversicherung verhelfen könnte. «Nach 20 Jahren Beruf überrascht einen das Leben manchmal noch», sagte darauf sein Anwalt.

Nach Sturz, Stillstand, Gerichtsverhandlungen und jahrelangem Kampf zeigt Samuels Kochs Baby: Das Leben findet seinen Weg.