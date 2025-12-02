Samuel Koch ist im Wellness-Hotel in der Dusche gestürzt und hat sich dabei die Nase gebrochen. Deshalb musste der Schauspieler einen Theaterauftritt absagen.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Von wegen Entspannung: Samuel Koch (38) stürzte in einem Wellness-Hotel in Österreich in der Dusche und zog sich dabei einen Nasenbruch sowie Prellungen zu. Sein Rollstuhl war nicht ausreichend gesichert, wodurch der Schauspieler mit dem Gesicht auf den Boden fiel, wie er der «Bild»-Zeitung verrät.

«Es war der Klassiker. Ich bin in der Dusche ausgerutscht. Die Details will ich euch ersparen», so Koch gegenüber dem Blatt. Bei einem Charity-Event im Münchner Bayern-Park zeigte er sich aufgrund der Verletzung mit zwei Pflastern an der Nase und der linken Augenbraue.

Theaterauftritt abgesagt

Wegen seines Sturzes musste Koch auf ärztlichen Rat einen geplanten Auftritt bei den Münchner Kammerspielen absagen. Der Autor ist seit April festes Ensemblemitglied des renommierten Hauses und lebt seither in der bayerischen Landeshauptstadt. «Es tat mir furchtbar leid für die Zuschauer. Ich hoffe, sie kommen wieder», bedauert er.

Für Koch, der seit 15 Jahren im Rollstuhl sitzt, weckt der Unfall Erinnerungen an seinen lebensveränderten Auftritt in der ZDF-Show «Wetten, dass..?». 2010 war er während einer Sprungwette gestürzt und ist seither querschnittsgelähmt. «Ich denke zunehmend weniger darüber nach. Aber ab und zu natürlich schon, so wie jetzt, mit der blöden, gebrochenen Nase», erklärt er. «Eine Sekunde verpatzt und einen Fehler gemacht und schon verändert sich so viel. Aber ich versuche, weniger auf das zu schauen, was nicht geht, sondern auf das, was geht und schön ist.»

Koch wird bald Vater

Und das ist für Samuel Koch aktuell vermutlich besonders die bevorstehende Geburt seines ersten Kindes. Seine Frau Sarah Elena und er hatten die Schwangerschaft erst in der vergangenen Woche in der «Bild»-Zeitung bestätigt. «Wir freuen uns über unser Christkind. Und natürlich über die besinnliche und stille Adventszeit», sagt der werdende Vater. Die Eheleute hatten sich bei Dreharbeiten zur ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» kennengelernt und sind seit 2016 verheiratet.