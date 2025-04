Frank Elstner berichtet von schwerer Not-OP

Frank Elstner berichtet in einem neuen Interview von einer Not-OP, der er sich unterziehen musste: «Ich bin froh, dass ich sie überlebt habe.»

1/4 Frank Elstner hatte eine schwere OP. Foto: imago/STAR-MEDIA

Darum gehts Frank Elstner überlebte Not-OP nach dreimonatigem Krankenhausaufenthalt

Elstner bleibt trotz Parkinson-Erkrankung optimistisch und humorvoll

82-jähriger Moderator feiert Geburtstag erstmals ohne Rotwein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Frank Elstner (82), der am 19. April 83 Jahre alt wird, hat in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung über eine Darm-Operation berichtet, die einen dreimonatigen Krankenhausaufenthalt mit sich zog. Bei einer Routine-Untersuchung habe sein Arzt festgestellt, «dass etwas nicht in Ordnung war», erzählt der Moderator. Er sei gleich ins Krankenhaus überwiesen worden, wo eine Not-OP durchgeführt worden sei. «Die war dringend nötig und ich bin froh, dass ich sie überlebt habe», berichtet Elstner.

Seine Frau Britta, mit der er seit 2009 verheiratet ist, sei nach der OP immer an seiner Seite gewesen. Zudem hätte er «einen fantastischen Arzt» gehabt, sagt Elstner, der mittlerweile schon wieder mit seinen Hunden im Garten spielen könne. Seine Frau passe zudem auf, dass er seine Tabletten nehme. Zu seiner Parkinson-Erkrankung erklärt er der «Bild»: «Ich bin immer noch zuversichtlich, dass man den Verlauf mit dem richtigen Sport und Physiotherapie verlangsamen und vielleicht in absehbarer Zeit medikamentös bremsen kann. Und vielleicht wird es auch irgendwann einmal eine Heilung geben.»

Eine Parkinson-Diagnose sei «kein Todesurteil», betonte Elstner, der erstmals 2019 seine eigene Erkrankung öffentlich gemacht hat, bereits im vergangenen Jahr im Gespräch mit «Bild am Sonntag». «Es ist vielmehr die Aufforderung, sich gegen die Entwicklung dieser Krankheit zu stellen», erklärte er. Dabei sei es insbesondere wichtig, seinen Humor nicht zu verlieren und optimistisch zu bleiben. Beides habe auch er sich nach seiner Diagnose stets bewahrt.

Geburtstagsfeier ohne Alkohol

Elstner, der aktuell weiter an seiner SWR-Reihe «Elstners Reisen» arbeitet, wird laut der «Bild»-Zeitung mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Baden-Baden seinen Geburtstag am kommenden Wochenende feiern. «Es wird der erste Geburtstag meines Erwachsenen-Lebens, den ich ohne Rotwein feiern werde», sagt der Moderator, der seit einigen Monaten auf Alkohol verzichtet.