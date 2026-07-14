Tom Cruise zeigt sich in «Digger» wie nie zuvor: Als gealterter Öl-Milliardär mit Südstaatenakzent und Bierbauch sorgt er ab 1. Oktober in Schweizer Kinos für Oscar-Gesprächsstoff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tom Cruise brilliert im Film «Digger», Kinostart 1. Oktober Schweiz

Er spielt einen älteren Milliardär, völlig verändert mit Südstaatenakzent

Cruise wurde bisher 4-mal nominiert, 2025 Ehrenoscar erhalten

Saskia Schär Redaktorin People

Eine Eigenschaft eines guten Schauspielers ist seine Wandlungsfähigkeit. Tom Cruise (64) beweist sie im neuen Film «Digger», der am 1. Oktober in den Schweizer Kinos anläuft. Am Montag wurde ein erster Trailer veröffentlicht. Der 1990 vom «People»-Magazin zum «Sexiest Man Alive» gekürte Cruise ist darin kaum wiederzuerkennen.

Anders als so oft ist Cruise nicht in einem perfekt sitzenden, schwarzen Anzug mit gut frisierten Haaren zu sehen, sondern als älterer, schwerfälliger Mann. Dafür wurden ihm extra Falten geschminkt. Zu ihnen gesellen sich schütteres Haar, ein kleines Bierbäuchlein und ein breiter Südstaatenakzent. Vom fitten, gesunden und agilen Cruise, wie man ihn ansonsten kennt, ist hier nichts zu sehen.

Bringt ihm «Digger» den langersehnten Oscar?

In «Digger», einem Film des mexikanischen Regisseurs Alejandro G. Inarritu (62), verkörpert Cruise den exzentrischen und äusserst mächtigen Ölmilliardär Digger Rockwell, dessen Firma offenbar eine ökologische Katastrophe ausgelöst hat, die weitreichende Folgen haben könnte. Anstatt die Schuld und Verantwortung für das Desaster auf sich zu nehmen, versucht er verzweifelt, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht Verursacher, sondern Retter ist.

Dank seiner Darbietung in der satirischen und gleichzeitig gesellschaftskritischen Komödie wird Tom Cruise – der gleichzeitig als Co-Produzent fungiert – bereits als möglicher Oscar-Kandidat gehandelt. Obwohl er bisher bereits viermal nominiert war, konnte er das Goldmännchen im regulären Wettbewerb noch nie mit nach Hause nehmen. Vergangenes Jahr erhielt er allerdings den Ehrenoscar für seine lange Karriere.