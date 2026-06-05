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Täter alarmiert Polizei und stellt sich
«Top Gun»-Star tot in Garten aufgefunden

Schauspieler James Handy, bekannt aus «Top Gun: Maverick» wurde tot im Vorgarten seines Hauses gefunden. Der mutmassliche Täter stellte sich noch am Tatort der Polizei.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
James Handy spielte im Film «Top Gun: Maverick» die Rolle von Jimmy.
Foto: Netflix/Topgun: Maverick

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schauspieler James Handy (†81) in Los Angeles am 3. Juni erstochen
  • Verdächtig ist Michael G. (44), Sohn der Lebensgefährtin des Opfers
  • Kaution des Verdächtigen auf zwei Millionen Dollar festgesetzt
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Bluttat in Hollywood: US-Schauspieler James Handy (†81), bekannt aus Filmen wie «Top Gun: Maverick» oder «Jumanji», wurde am Mittwochmorgen in Los Angeles erstochen. Wie die Polizei von Los Angeles (LAPD) mitteilt, fand man die Leiche des Schauspielers im Garten seines Hauses im Stadtteil Tarzana.

Der mutmassliche Täter: Michael G. (44), der Sohn von Handys Lebensgefährtin. Er selbst soll die Polizei um 9.30 Uhr alarmiert und gesagt haben: «Ich bin der Menschensohn, ich habe gerade den Sünder getötet.»

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Als die Beamten eintrafen, wartete er vor Ort und liess sich widerstandslos festnehmen. Der Schauspieler soll eine Stichwunde in der Brust gehabt haben. Im Spital wurde er schliesslich für tot erklärt. Die Kaution für Michael G. wurde auf zwei Millionen Dollar festgesetzt. Zu den Hintergründen der Tat gibt es bislang keine offiziellen Angaben.

Bekannteste Rolle in «Top Gun»

James Handy war ein bekanntes Gesicht in Hollywood. Neben seiner Rolle an der Seite von Tom Cruise (63) in «Top Gun: Maverick» (2022) spielte er 2017 in «Logan» einen Arzt, der Wolverine (Hugh Jackman, 57) behandelte.

Im Klassiker «Jumanji» (1995) war er als Kammerjäger zu sehen. Auch in Serien wie «Alias», «Profiler» und «Melrose Place» hinterliess der Schauspieler seine Spuren.

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