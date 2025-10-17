Tom Cruise und Ana de Armas haben trotz vieler Gerüchte nie über ihre Beziehung gesprochen. Nun soll diese angeblich auch schon wieder vorbei sein.

1/4 Tom Cruise ist offenbar nicht mehr in festen Händen. Foto: imago/UPI Photo

Darum gehts Tom Cruise und Ana de Armas angeblich getrennt, wollen als Freunde weitermachen

Gemeinsame Auftritte bei Konzerten und Partys, aber keine öffentliche Bestätigung

Hollywoodstar Tom Cruise (63) soll sich angeblich von Ana de Armas (37) getrennt haben. Das berichtet das britische Boulevardblatt «The Sun». Gerüchte über eine Beziehung der beiden Schauspieler waren im Februar aufgekommen. Fotos, die das «People»-Magazin im Juli veröffentlichte, zeigten Cruise und Ana de Armas händchenhaltend.

Zuvor waren sie auch schon gemeinsam im Spanien-Urlaub gesichtet worden, was die Spekulationen über eine Beziehung weiter anheizte. Auch bei David Beckhams 50. Geburtstagsfeier Anfang Mai waren Medienberichten zufolge beide eingeladen. Bei einem Oasis-Konzert im Londoner Wembley-Stadion liessen sich die beiden Stars ebenfalls sehen. Öffentlich über eine mögliche Beziehung gesprochen haben sie jedoch nie.

Wie die «Sun» nun schreibt, wollen die Filmstars nach dem angeblichen Scheitern der Beziehung als Freunde weitermachen. Auch beruflich arbeiten die beiden offenbar weiter zusammen.

Grund für Trennung

Wie «Daily Mail» berichtet, soll die Trennung mit dem Scheitern ihres gemeinsamen Filmprojekts «Deeper» zusammenhängen. Warner Bros. stoppte die Produktion des 205-Millionen-Dollar-Films kurz vor Drehbeginn im August. Eine Quelle zur britischen Zeitung: «Tom und Ana hatten eine gute Zeit zusammen, aber ihre Zeit als Paar ist abgelaufen. Sie werden gute Freunde bleiben, aber sie sind nicht mehr zusammen.»

Cruise hatte in der Vergangenheit mehrere kurze Romanzen, die oft mit Filmprojekten in Verbindung standen und scheiterten. Beispielsweise jene mit Hayley Atwell (43).

Beide Stars waren zuvor schon verheiratet

Tom Cruise war von 1987 bis 1990 mit Mimi Rogers (69), von 1990 bis 2001 mit Nicole Kidman (58) und von 2006 bis 2012 mit Katie Holmes (46) verheiratet.

Ana de Armas stand ebenfalls schon vor dem Traualtar, sie war von 2011 bis 2013 mit dem spanischen Schauspieler und Model Marc Clotet (45) verheiratet. Zudem soll sie von 2020 bis 2021 mit Ben Affleck (53) liiert gewesen sein.

Grosse Ehre für Tom Cruise

Unterdessen kann sich Tom Cruise über eine grosse berufliche Ehre freuen. Die für die Verleihung der Oscars zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences hatte mitgeteilt, dass der Star aus «Top Gun» oder «Mission: Impossible» nach mehr als 40 Jahren im Filmgeschäft mit einem Goldjungen geehrt wird. Der Hollywoodschauspieler ist eine von mehreren Personen, die im November einen Ehrenoscar für ihr Lebenswerk erhalten sollen.