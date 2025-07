Tom Cruise turtelnd mit neuer Freundin gesichtet

1/5 Tom Cruise ist wohl wieder in festen Händen. Foto: Getty Images

Darum gehts Tom Cruise und Ana de Armas offiziell ein Paar, händchenhaltend gesichtet

Gemeinsame Auftritte bei Konzerten und auf einer Segeljacht vor Menorca

Dreharbeiten für gemeinsamen Film 'Deeper' beginnen im August

Das Versteckspiel ist vorbei! Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37) scheinen offiziell ein Paar zu sein. Bereits seit Februar gab es Gerüchte, nachdem sie erstmals bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet wurden. Nun sah man sie erstmals händchenhaltend im US-Bundesstaat Vermont.

Auf den Aufnahmen, die dem «People»-Magazin vorliegen und am vergangenen Wochenende entstanden sein sollen, sieht man Cruise in einem dunkelblauen T-Shirt, Baseballkappe, Jeans und weissen Turnschuhen. De Armas, die ein Haus in Vermont besitzen soll, zeigt sich ebenfalls mit lässigem Look: weisses T-Shirt, schwarze Schlagjeans und dunkle Sneaker.

Doch keine Geschäftsbeziehung

Tom Cruise und Ana de Armas haben sich bislang nicht zu den Gerüchten geäussert. Die neuen Bilder sprechen allerdings eine ziemlich eindeutige Sprache. Damals wurde noch spekuliert, dass es sich bei dem Dinner im Februar um eine geschäftliche Beziehung handeln könnte. Eine Quelle erklärte, dass Cruise und de Armas «keine romantische Beziehung zu haben scheinen, sondern lediglich Freunde sind».

Dem war wohl nicht so. Es folgten weitere Treffen, unter anderem an de Armas' 37. Geburtstag im April. Auch bei David Beckhams 50. Geburtstagsfeier Anfang Mai waren beide eingeladen. Vor etwa zwei Wochen wurden sie zudem auf einer Segeljacht vor Menorca gesichtet. Kurz darauf wurden sie bei einem Oasis-Konzert in London gesehen.

Die beiden verbringen aber aktuell nicht nur privat, sondern auch beruflich viel Zeit miteinander. Ana de Armas wird in dem Film «Deeper» an der Seite von Tom Cruise zu sehen sein. Die Dreharbeiten sollen im August beginnen.