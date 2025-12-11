In seiner RTL-Sendung führt Stefan Raab ein gefährliches Brandexperiment durch. Trotz Widerstand eines Experten will Raab ein immer spektakuläreres Feuer entfachen. Bis die Situation ausser Kontrolle gerät – und der Arm eines Mitarbeiters in Flammen steht.

Darum gehts Stefan Raab führt gefährliches Weihnachtsbaum-Brandexperiment in seiner RTL-Show durch

Experiment gerät ausser Kontrolle, Mitarbeiter fängt Feuer am Arm

Sophie Ofer Redaktorin People

Alles fängt mit einer einfachen Frage an: «Was passiert eigentlich, wenn der Weihnachtsbaum brennt?» Das will Stefan Raab gestern Abend in seiner RTL-Sendung «Die Stefan Raab Show» wissen. Angesichts der kommenden Festtage sei das nämlich eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Die Antwort will Raab ganz praktisch herausfinden und startet ein waghalsiges Experiment – das plötzlich droht, ausser Kontrolle zu geraten.

Eigentlich soll Raab seine Zuschauer mithilfe eines Feuerwehrmanns über die Brandgefahr in den eigenen vier Wänden aufklären. Etwa über den richtigen Umgang mit Feuerlöscher und Löschdecke. Zunächst setzt Raab dafür einen Adventskranz in Brand. Das kleine Feuer will Raab noch unbeholfen mit einem Plüschteddy ersticken. «Nicht schlagen, dann machst du ja Luft rein. Draufdrücken», weist ihn der Feuerwehrmann an. Doch Raab hat schon mit dem Teddy ausgeholt – vergeblich, das Feuer wütet weiter. «Raus aus dem Zimmer, Tür zu machen, Feuerwehr anrufen», belehrte der Experte den TV-Moderator. Gefahr gebannt.

Feuer sollte noch spektakulärer aussehen

Dann geht es weiter. Während der Feuerwehrmann Raab erklären will, was es beim Feuerlöschen zu beachten gibt, albert der Entertainer herum. «Das ist ein Gas und das ist richtig kalt. Und wenn du das auf die Knochen kriegst – das ist eine Verbrennung. Durch Kälte kann man sich auch verbrennen», so der Experte. Klar, dass Raab den Feuerlöscher nur wenige Sekunden später auf den Feuerwehrmann richtet und abdrückt.

Dann kommt es zur brenzligsten Situation des ganzen Versuchs. Raab zündet einen grossen Weihnachtsbaum an. Die ersten kleinen Flammen beeindrucken den Entertainer noch nicht – er will, dass das Feuer noch spektakulärer aussieht, bevor er den Brand löschen würde. «Ist das noch ein Entstehungsbrand?», fragt Raab den Feuerwehrmann amüsiert.

«Dein Arm brennt!»

Diesen ersten Weihnachtsbaumbrand kann Raab noch mit einem Eimer Wasser löschen. Dann soll der Moderator die Tanne wieder – nur leicht – anzünden. Das reicht dem Kölner allerdings wieder nicht – Raab zündelt weiter. «An drei verschiedenen Stellen, das ist Brandstiftung», ruft der Experte. «Das ist zu gross, das kriegst du nie aus.» Während Raab noch versucht, das eskalierende Feuer mit einer Branddecke zu löschen, ruft der besorgte Feuerwehrmann entschieden: «Keine Chance. Lass es, Stefan, raus da!»

Daraufhin fordert der Moderator einen seiner Mitarbeiter auf, es mit einer Decke zu versuchen. Der Schreckmoment: Der Ärmel des Mitarbeiters fängt Feuer. Die Situation gerät immer weiter aus der Kontrolle. «Dein Arm brennt!», brüllt Raab. «Hau ab! Zünd mich nicht an!» Dann verschwindet der Mitarbeiter panisch aus dem Bild. «Feuerlöscher», befiehlt der Feuerwehrmann. So schafft es Raab letztendlich, das inzwischen bis zur Decke lodernde Feuer zu löschen.

Alles für die Quote?

Trotz allem hat der Entertainer noch immer nicht genug. Er zieht sich Schutzkleidung an – und setzte kurzum das ganze Setup in Brand. «Das Szenario heisst: Vollbrand!», verkündet er. Nur ein Feuerwehrschlauch kann noch helfen, die riesigen Flammen zu löschen. Zu guter Letzt zielt Raab dann noch mit dem Schlauch auf den Feuerwehrmann. Es scheint, als kenne der Moderator kein Mass.

Entstand dieser heikle TV-Moment unter dem Motto «Alles für die Quote»? Der Moderator kämpft bekanntlich seit Monaten mit schlechten Einschaltquoten – und versucht es immer wieder, mit fragwürdigen Aktionen im Gespräch zu bleiben. Während das Publikum die Fremdschäm-Momente langsam leid ist, kommt der Ex-«TV Total»-Moderator immer wieder mit neuen Aussetzern um die Ecke. Fraglich, wie lange der Entertainer sein vermeintliches Comeback noch aufrechterhalten kann.