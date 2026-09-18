Mit glatt rasiertem Kopf spaziert ein Hollywoodstar durch Los Angeles. Egal ob für eine neue Rolle oder aus persönlichen Gründen: Hättest du diesen Schauspieler erkannt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspieler zeigt sich in Los Angeles mit Glatze

Unklar, ob der Look für eine Rolle oder Ausdruck einer persönlichen Veränderung ist

2021 rasierte er sich schon einmal die Haare

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Ein Hollywoodstar schlendert an einem sonnigen Mittwochnachmittag gemütlich zwischen den Parkuhren von Los Angeles. Das Handy locker in der Hand sitzend, zieht er die Blicke auf sich – doch nicht nur wegen seines berühmten Gesichts. Denn wo sonst eine dunkle Mähne thront, glänzt nun eine kahl rasierte Glatze, die er erst später unter einer Baseballkappe verbirgt.

Im Laufe seiner Karriere schlüpfte der Filmstar bereits in die unterschiedlichsten Rollen: Er spielte einen gutherzigen, aber naiven Mann auf einer abgelegenen Insel, überzeugte als junger, unerfahrener Auftragsmörder und verkörperte einen vernarbten Unterwelt-Gangster.

Neue Haare, neue Rolle?

Die Rede ist natürlich von Colin Farrell (50). Für den irischen Schauspieler ist es längst nicht der erste Griff zum Rasierer: Bereits 2021 wurde er im Viertel Los Feliz mit kurz geschorenen Haaren gesichtet – damals im Vorfeld der Dreharbeiten zu «The Batman». Ob der erneute Kahlschlag wieder einer neuen Rolle geschuldet ist oder schlichter Lust auf Veränderung, bleibt wohl vorerst sein Geheimnis.

In bester Gesellschaft

Sollte es tatsächlich für ein neues Filmprojekt sein, befindet er sich in bester Gesellschaft – schliesslich verlangt Hollywood seinen Stars regelmässig optische Opfer für die perfekte Rolle ab. Charlize Theron (51) trennte sich für ihre Figur der Furiosa in «Mad Max: Fury Road» (2015) von ihrer blonden Mähne, und auch Natalie Portman (45) bewies für «V wie Vendetta» (2005) Mut zur Kahlrasur.

Doch einige belassen es nicht nur bei den Haaren: Tom Hanks (70) hungerte sich für «Cast Away – Verschollen» (2000) rund 23 Kilo herunter. Als unangefochtener König der körperlichen Transformation gilt jedoch Christian Bale (52). Für «Der Maschinist» (2004) magerte er sich auf erschreckende 55 Kilo ab – angeblich mit nur einer Dose Thunfisch und einem Apfel pro Tag. Das Erstaunliche: Nur ein Jahr später baute er für seine Rolle in «Batman Begins» (2005) fast 45 Kilo Masse auf.

Egal ob für eine neue Blockbuster-Rolle oder einfach für den eigenen Geschmack: Bei Colin Farrell darf man gespannt sein, welches Projekt – oder welcher Look – als Nächstes kommen wird.