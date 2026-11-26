Während Millionen Spielende nach dem Release von GTA VI in die Welt von «Vice City» eintauchen, sorgt eine besonders zwielichtige Nebenfigur für Aufsehen im Netz und katapultiert ihre Darstellerin über Nacht ins Rampenlicht.

Darum gehts GTA VI erschien am 19. November und wurde laut Sony in vier Tagen von über 39 Millionen gespielt

Lexie Shoaibi gab der Nebenfigur Mandy Stimme und Bewegung

Nach der Veröffentlichung stieg Shoaibis Instagram-Followerzahl binnen weniger Tage auf 308'000

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Am 19. November kam GTA VI auf den Markt und der Ansturm auf den neuesten Teil der legendären Videospielreihe von Rockstar Games war gewaltig. Nach Angaben von Sony spielten in den ersten vier Tagen mehr als 39 Millionen Menschen das Spiel und sammelten dabei gemeinsam rund 683 Millionen Spielstunden.

Und während die Hersteller den vielleicht grössten Launch der Gaming-Geschichte feiern, sorgt eine ganz bestimmte Figur bereits früh im Spiel für viel Gesprächsstoff – und verhilft ihrer Darstellerin im echten Leben zu einem unerwarteten Karrierehoch.

Plötzlicher Ruhm durch zwielichtige Nebenrolle

Hauptfigur Jason wird ziemlich zu Beginn der Handlung zu Mandy geschickt, um die Miete einzutreiben. Ihre Verführungsversuche bleiben erfolglos, nicht nur, weil Jasons Herz Lucia gehört, sondern auch, weil Mandy einen äusserst zwielichtigen Eindruck hinterlässt. Denn wer sich in ihrem Haus genauer umsieht und einen Blick auf das wirft, was Jason aus dem Spülbecken fischt, ahnt schnell: Diese Frau hat vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Leiche im Keller – samt Säurefässern, einer Säge und einer Grube im Hinterhof.

Hinter der geheimnisvollen Nebenfigur steckt die Schauspielerin Lexie Shoaibi (32), die sich vor Aufmerksamkeit kaum noch retten kann. Ihre Follower-Zahl auf Instagram schoss innerhalb weniger Tage auf 308’000.

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Neuer Meilenstein

Die US-Amerikanerin lieh Mandy sowohl ihre Stimme als auch ihre Bewegungen. Das äussere Erscheinungsbild hingegen basiert auf dem Model Marissa DuBois (31). Eigenen Angaben zufolge verbrachte Shoaibi rund zehn Tage am Set für die Motion-Capture-Aufnahmen. Was nach der Veröffentlichung des Spiels geschah, beschreibt sie als «einfach nur verrückt».

Die in Washington geborene und heute in New York lebende Schauspielerin absolvierte ihre Ausbildung an der renommierten NYU Tisch School of the Arts. Shoaibis Mitwirken als Mandy in GTA VI markiert nun den bislang grössten Meilenstein ihrer Laufbahn. Zuvor war sie vor allem in kleineren Rollen in TV-Serien und Kurzfilmen zu sehen sowie als Synchronsprecherin für Animationsformate zu hören.

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Sie lässt sich nicht beirren

In einem Interview mit «Vulture» verriet Shoaibi, dass das Vorsprechen zunächst wie ein ganz gewöhnliches Casting für einen Werbespot gewirkt habe. «Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Anweisungen besonders detailliert waren. Es hiess in etwa: ‹Sexy Ex-Freundin, sei verführerisch.›», erklärt sie. Vom Dreh bis zur Veröffentlichung habe man ihr nie bestätigt, dass es sich um GTA handle.

Auf die Frage, wie sie die teils skurrilen Reaktionen im Netz auf ihre plötzliche Popularität und die ihrer Figur erlebe, zeigte sie sich gelassen. Da sie als Content-Creatorin bereits Erfahrung mit öffentlicher Aufmerksamkeit im Internet gesammelt habe, könne sie das Ganze gut einordnen und konzentriere sich bewusst auf die positiven Rückmeldungen.