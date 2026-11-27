35'000 Franken in einer Nacht! MontanaBlack, einer der bekanntesten Twitch-Streamer Deutschlands, nutzt den Hype um GTA 6 und verdient am ersten Abend eine irre Summe. Ein Zürcher Streamer erklärt gegenüber Blick, wie sich das Streaming in der Schweiz entwickelt hat.

Darum gehts MontanaBlack verdiente am GTA-6-Start fast 35'000 Franken brutto

Am 18. November spielte er dank Neuseeland-Einstellung früher

Über 170'000 sahen zu; er sprach von einem Ausnahmezustand

Fynn Müller People-Redaktor

Der Hype um das kürzlich erschienene Videospiel GTA 6 ist riesig. Das macht sich auch bei den Streamern bemerkbar, die das Game live auf Plattformen wie Twitch oder Youtube spielen. Einer von ihnen ist MontanaBlack, bürgerlich Marcel Eris (38). Der Deutsche zählt mit plattformübergreifend 25 Millionen Followern zu den grössten Internet-Stars Deutschlands.

Am 18. November kam das Spiel auf den Markt. Weil Eris seine Konsole auf Neuseeland stellte, konnte er GTA 6 sogar einige Stunden früher als seine Kollegen in Deutschland spielen. Das machte sich bei den Zahlen bemerkbar: Über 170'000 Zuschauer schalteten gleichzeitig ein. Mit Greenscreen-Hintergründen simulierte er sogar eine virtuelle Reise nach Neuseeland.

In einem seiner Livestreams erzählt MontanaBlack jetzt, wie viel er an diesem Tag verdient hat: umgerechnet knapp 35'000 Franken! «Das ist nicht normal. Also, das war krank», erklärt er. Die Summe sei brutto – Steuern und weitere Abgaben müssten noch abgezogen werden. «Das war ein Ausnahmezustand, selbst für mich.» Auf Twitch verdient man Geld durch Werbung, Abonnements und Spenden.

«Streaming in der Schweiz ist am Kommen»

Wie sieht es in der Schweiz aus? Kann man sich auch hier eine goldene Nase mit Twitch verdienen? Blick hat bei MejorFrancisco (24) nachgefragt. Der Zürcher gehört zu den grössten Streamern des Landes. Auch er hat GTA 6 zum Release auf Twitch gestreamt.

Im Gespräch wird schnell klar: Solche Summen wie in Deutschland sind in der Schweiz nicht möglich – vor allem aufgrund der Sprachbarriere. «Streaming in der Schweiz ist am Kommen, aber noch sehr am Start. Ich will mithelfen, die Schweizer Szene hochzubringen, das Streaming hier in der Schweiz grosszumachen», sagt Francisco. Deswegen hat er sich bewusst entschieden, weiterhin auf Mundart zu streamen und nicht auf Hochdeutsch zu wechseln. «Es bringt nichts, wenn jeder auf Schweizerdeutsch anfängt und dann rübergeht. Wir wollen die Deutschen überzeugen, zu uns zu kommen.»

Twitch ist für ihn ein nettes Nebeneinkommen. Es gebe Monate, in denen er «sehr gut» verdiene, in anderen weniger. «Es ist sehr unregelmässig.» Weil ihm das zu unsicher ist, arbeitet der Zürcher aktuell noch 100 Prozent als Sacharbeiter im Büro. Wenn es nach ihm geht, ist das aber nur vorübergehend. «Das Ziel wäre, irgendwann zu kündigen und alles auf die Karte Streaming zu setzen.»