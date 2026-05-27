Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Metallica-Stars essen vor Zürich-Konzert im Fischer’s Fritz am See

Sie bestellten gesundes Essen, verzichteten auf Alkohol und Luxus

Fan brachte 30 Schallplatten mit, nannte es «Tag seines Lebens»

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Das haben die beiden Metallica-Stars noch selten erlebt: Vor dem grossen Gig im Letzigrund freuten sich Gitarrist Kirk Hammett (63) und Bassist Robert Trujillo (61) über einen ruhigen Abend direkt am Zürichsee. Im Fischer’s Fritz konnten die weltberühmten Rocker ungestört ihr Essen geniessen.

Genau diese schweizerische Zurückhaltung haben sie laut Geschäftsführer Zaki Ibram (41) geschätzt: «Normalerweise können sie kaum in einem öffentlichen Restaurant essen, ohne dass sie von Fans belagert werden.» Am Dienstagabend kamen die beiden Rockstars mit ihrem Team in zwei Mercedes-Minivans an. Laut Ibram seien sie sehr unkompliziert gewesen. Einziger Wunsch: nicht mitten durch die Gäste laufen zu müssen. «Wir gingen mit ihnen über den Campingplatz direkt an den See», erzählt Ibram. «Dort haben wir einen separaten Tisch mit etwas mehr Abstand für sie eingerichtet.»

Sparkling Tea und Forelle

Statt Champagner bestellten die Metallica-Stars Sparkling Tea, also alkoholfreien Schaumwein. Zum Essen gabs einen Krabben-Burger ohne Brot sowie Forelle mit Gemüse. «Sie legten Wert auf gesundes Essen. Den Kaffee bestellten sie mit Mandelmilch, auf Dessert verzichteten sie.» Besonders beeindruckt hat Ibram vor allem eines: «Das sind zwei weltberühmte Superstars, die schon alles gesehen haben und an jeden Luxus gewohnt sind. Ihnen gefiel aber genau das Einfache hier – der Tisch direkt am See und unkompliziertes, aber gutes Essen, ganz ohne Schischi.»

Zu einer emotionalen Begegnung kam es dann doch noch mit einem Fan. Dominik hörte über einen Bekannten, der im Fischer’s Fritz war, dass Metallica dort essen. Den ganzen Tag hatte er versucht, herauszufinden, wo sich die Band aufhält. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er Fan und brachte über ein Dutzend Schallplatten zum Signieren mit. Die Metallica-Stars freuten sich darüber und nahmen sich Zeit für ein Autogramm auf jeder Platte – sogar für ein Selfie reichte es noch. «Sie fühlten sich dadurch nicht gestört», sagt Ibram. Im Gegenteil: «Sie freuten sich, weil er sich wirklich mit ihrer Musik auskannte.» Für Dominik, der zwar schon an vielen Metallica Konzerten war, wurde der Abend zum absoluten Highlight, denn so nahe war er seinen Idolen noch nie. «Er sagte, es sei der Tag seines Lebens», erzählt Ibram.

Massage zwischen den Gängen

Mit den Musikern war auch ihre Crew unterwegs. Dazu gehörte ein Physiotherapeut, der Gitarrist Kirk Hammett sogar vor Ort massierte. Bassist Robert Trujillo hingegen war viel am Facetimen mit seinem Sohn und zeigte ihm den Zürichsee. Ebenfalls mit am Tisch: der Basler Grafiker Pascal Brun, der für die Visualisierungen der Sounds von Metallica verantwortlich ist.

Nach einem letzten Blick auf den rot gefärbten Himmel über dem Zürichsee machten sich die Musiker wieder auf den Weg. Vorbei an Campern und Zelten spazierten sie zurück zu ihren beiden Bussen, wo zwei Bodyguards und ein Dutzend Fans warteten. Die Rockstars nahmen sich noch Zeit für Autogramme – dann war der Metallica-Zauber vorbei.