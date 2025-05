Metallica kommen nach Zürich!

Endlich ist es wieder so weit! Die Metal-Matadoren von Metallica kommen am 27. Mai 2026 ins Zürcher Stadion Letzigrund. Tickets gehen am 30. Mai 2025 in den Vorverkauf.

1/7 Endlich wieder Headbangen: die Metal-Götter Metallica rund um Frontman James Hetfield kommen im Mai 2026 nach Zürich Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Metallica setzt Welttournee fort und kommt 2026 nach Zürich ins Stadion Letzigrund

Konzert in Zürich am 27. Mai 2026, Vorverkauf startet 30. Mai 2025

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Metallica lässt es krachen! Die Rocklegenden setzen ihre Welttournee fort und kommen 2026 nach Europa, wie die Band in einer Medienmitteilung bekannt gab. Für Schweizer Fans besonders erfreulich: Zürich steht auch auf dem Tourplan!

Im Stadion Letzigrund machen Metallica am 27. Mai 2026 Halt. Fans sollten sich den 30. Mai 2025 rot im Kalender markieren. Ab 10 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf für Einzeltickets und Zweitages-Pässe. Tickets kann man sich auf der Webseite der Band sichern. Fanclub-Mitglieder haben schon ab dem 27. Mai um 11 Uhr die Chance, sich Karten zu sichern.

0:17 Konzert angekündigt: Metallica kommt ins Zürcher Letzigrund

Metallica und die Schweiz

Die Metal-Matadoren sind mit ihrer «M72 World Tour» seit mittlerweile drei Jahren unterwegs und verlängern nun um ein viertes. 16 Shows in Europa und Grossbritannien stehen auf dem Programm. Das Besondere an der rekordverdächtigen Tour: An den «No Repeat Weekends» spielen Metallica an zwei aufeinanderfolgenden Abenden komplett unterschiedliche Setlists.

Die Band rund um die Bandleader James Hetfield (61, Gesang und Gitarre) und Lars Ulrich (61, Schlagzeug) sind hierzulande gerngesehene Gäste. Aber: Schweizer Metalheads müssen jetzt schon seit über sechs Jahren auf ihre Helden warten. Das Konzert am Festival «Out in The Green» im Jahr 2022 musste die Band absagen, da sich ein Mitglied mit Corona infiziert hatte. Zuletzt also legte Metallica das Letzigrund-Stadion 2019 in Schutt und Asche.

Viel Schlamm und wenig Bier am «Sonisphere» 2010

Unvergessen bleibt aber auch das «Sonisphere»-Festival, an dem im Juni 2010 rund 50'000 Metalfans in Jonschwil SG im Schlamm versanken. Die Situation war nach Starkregen in den Tagen vorher sogar so prekär, dass zeitweise ein Einlassstop verhängt wurde und – was viel schlimmer war – die Getränkestände nicht mit Bier versorgt werden konnten. Als Metallica als Headliner aber endlich auf der Bühne standen, gab es kein Halten mehr und Zehntausendee Metalheads schwangen die schlammverschmierten Haare trotz Regen und Biermangel bis spät in die Nacht.

Ihr erstes Schweizer Konzert gaben Metallica übrigens im Jahr 1984 im Zürcher Volkshaus, das nur etwa 2'000 Personen fasst. Ein etwas anderes Kaliber also, als vor fast 30'000 Menschen im Letzi zu spielen.

Für Fans in der Schweiz und ganz Europa heisst es jetzt also: Die Termine beim Coiffeur absagen, die Nackenmuskulatur trainieren und Perskindol parat legen für den verspannten Headbang-Nacken am nächsten Tag.