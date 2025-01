1/7 Immer ein echtes Ereignis: Krokus live mit dem ikonischen «Metal Rendez-vous»-Bühnensujet. Foto: Ueli Frey

Auf einen Blick Gotthard und Krokus rocken Basel, Bern und Zürich als Rock Monsters

Krokus feiert 50-jähriges Jubiläum mit einzigartigen Konzerten und internationaler Anerkennung

Gotthard hat 16 Nr.-1-Alben und über eine Million verkaufte Alben

Jean-Claude Galli Redaktor People

Schweizer Rockfans sollten sich drei Tage in der Agenda 2025 besonders kräftig anstreichen: Acht Jahre nach den ausverkauften Shows 2017 sind die zwei grössten Bands der einheimischen Rockgeschichte unter der Flagge «Rock Monsters of Switzerland» wieder gemeinsam unterwegs. Das Gipfeltreffen mit Krokus und Gotthard findet am 27. Juni 2025 in Basel (Summerstage), am 19. Dezember in Bern (neue Festhalle) und am 20. Dezember in Zürich (The Hall, Dübendorf) statt.

Die beiden Headliner versprechen eine Show, die nicht nur «laut und intensiv, sondern auch voller Leidenschaft und musikalischer Geschichte» wird.

«Immer etwas ganz Besonderes»

Krokus-Gründer und Bassist Chris von Rohr (73) sagt gegenüber Blick: «Das direkte Zusammentreffen dieser beiden Bands ist für uns immer etwas ganz Besonderes. Und mit Gotthard verbindet mich auch ein Teil meiner Geschichte». Von 1991 bis 2002 war er deren Songwriter und Produzent.

Und Gotthard-Gitarrist Leo Leoni (58) meint: «Krokus sind die Vorbilder unserer Jugend. Wir sind stolz, die Bühne mit ihnen zu teilen und freuen uns riesig auf drei fantastische Rockabende.»

Besonders freuen darf sich das Berner Publikum. Krokus und Gotthard spielen erstmals in der neuen Festhalle, die im April 2025 eröffnet wird und deren Akustik nun um Welten besser sein dürfte als früher. In der legendären alten Festhalle, erbaut 1948 an selber Stelle, traten Stars wie die Rolling Stones, die Bee Gees oder Frank Zappa (1940–1993) auf.

Krokus sind bereits seit vergangenem Sommer anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums unterwegs. Ein besonderes Highlight wird die «Monsters of Rock Cruise» vom 10. bis 15. März 2025, die von Miami nach Nassau auf die Bahamas führt. Wer im März der Schweizer Spätwinter-Tristesse entfliehen möchte, hat Glück: Letzte Tickets sind noch verfügbar. Sänger Marc Storace (73) sagt: «Wir sind in Hochform und werden dieses Schiff rocken.»

Keine andere Schweizer Rockband hat hier und im Ausland mehr Spuren hinterlassen als Krokus. Noch heute wird ihre Musik auf US-Radiosendern gespielt. Zu ihren Fans zählen Alice Cooper (76), Metallica-Drummer Lars Ulrich (60) oder Rihanna (36), und sie erhielten Gold- und Platinauszeichnungen in den USA und in Kanada. «Wir spielen heute jedes Konzert so, als könnte es unser letztes sein, und geniessen das voll. Durch diesen besonderen Spirit entsteht ein einzigartiges Gefühl – für uns und unsere treuen Easy Rockers», lässt die Band verlauten.

Auch Gotthard ist seit Jahrzehnten international erfolgreich und gilt hierzulande mit sechzehn Nr.-1-Alben als erfolgreichste Schweizer Band. Mit ihrem kommenden Longplayer «Stereo Crush» im Gepäck – es erscheint am 21. März 2025 – stellen sie an den Konzerten ein neues Set vor. «Dieses Album ist pure Gotthard-DNA: ehrlich, direkt und mit einer Menge Herzblut», sagt Sänger Nic Maeder (53).

Tickets sind auf Ticketcorner erhältlich.