Ralf Richters Verlust trifft seine Familie schwer – nicht nur emotional, sondern auch finanziell. Wie bei vielen anderen Familien werden die Kosten für die Beerdigung zur grossen Belastung. Sein Sohn ruft darum zum Spenden auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ralf Richter, deutscher Schauspieler, starb mit 69 Jahren in der Nacht auf Dienstag

Sohn bittet wegen hoher Kosten für Beisetzung via Instagram um Spenden

Ralf Richter litt an einer Lungenerkrankung und Herzunterfunktion, Vene arbeitete zuletzt nicht

Sophie Ofer Redaktorin People

Am Dienstag erklärte Maxwell Richter (44), dass sein Vater in der vergangenen Nacht gestorben sei. Der deutsche Kult-Schauspieler Ralf Richter wurde 69 Jahre alt. Ihm sei es «seit längerem gesundheitlich sehr schlecht» gegangen, wie Maxwell Richter gegenüber der «Bild» erklärt.

Richters Tod trifft seine Angehörigen schwer. Nicht nur die tiefe Trauer um den Kult-Star, sondern auch die Kosten für seine Beisetzung werden für die Familie zur Belastung. Sein Sohn hat darum auf Instagram zu Spenden aufgerufen.

«Jede Spende bedeutet uns sehr viel»

«Danke für eure Anteilnahme. Der Verlust meines Vaters Ralf trifft unsere Familie tief», schreibt Maxwell Richter auf Instagram, drei Tage nach Ralf Richters Tod. «Gleichzeitig stehen wir vor den Kosten, die ein würdevoller Abschied mit sich bringt.»

Menschen aus seinem Umfeld hätten deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen, «um uns in dieser schweren Zeit zu unterstützen». Auf der Spendenplattform Gofundme kann man der Familie finanziell unter die Arme greifen. «Jede Spende, jedes Teilen und jede liebe Nachricht bedeutet uns sehr viel», so Maxwell Richter.

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Die Fans unterstützen ihn

Zum Schluss wendet sich Richter gerührt an die Fans: «Von Herzen: Danke für eure Unterstützung, eure Anteilnahme und dafür, dass ihr Ralf in Erinnerung behaltet.» In den Kommentaren reagieren viele Fans mit Zuspruch und Unterstützung, sie sprechen dem trauernden Sohn ihr Mitgefühl aus: «Viel Kraft dir und deiner Familie.»

Einige User kritisieren den Spendenaufruf. Richter und seine Angehörigen würden vermutlich genug Geld haben, im Gegensatz zu vielen anderen, nicht prominenten Familien, die unter dem gleichen finanziellen Druck leiden. «Die Ärmsten werden sie wohl nicht sein. Wer spendet für unsere Angehörigen?», schreibt ein User.

Wie Maxwell Richter gegenüber «Bild» erklärte, hat sein Vater an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und einer Herzunterfunktion gelitten. Zuletzt habe eine Vene zum Herzen nicht mehr richtig gearbeitet.

Auf Instagram verabschiedete er sich, auch im Namen seiner Schwester Aline (34), mit rührenden Worten. «Für uns ist gerade eine Welt stehengeblieben», schreibt er. «Für viele von euch war er Schauspieler, Kultfigur und ein Gesicht, das Menschen über viele Jahre begleitet hat. Für uns war er vor allem eines: unser Vater.»

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