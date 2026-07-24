Nicole Kidman sorgt in Italien für Schlagzeilen: Paparazzi erwischen die 59-Jährige in Portofino in Begleitung eines Mannes. Sind die neuen Fotos der Startschuss für die nächste Liebesgeschichte?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nicole Kidman (59) sorgte in Italien für neue Liebesgerüchte.

Sie wurde mit Michael Reinstein, einem US-Investor, in Portofino gesichtet.

Seit Januar 2026 ist Kidman nach 19 Jahren Ehe geschieden.

Saskia Schär Redaktorin People

Die High Society lässt es sich im Sommer gerne beim dolce far niente in Italien gut gehen. Wie man auf den zahlreichen Yachten entlang des Stiefels sehen kann.

Auch die Schauspielerin Nicole Kidman (59) verbringt derzeit einige Tage in Italien – in männlicher Begleitung? Zumindest sorgen Paparazzi-Fotos der Oscar-Preisträgerin für neue Liebesgerüchte. So ist die in einem hellen, seidenen Zweiteiler gekleidete Australierin vor einem Backsteinhaus in Portofino im Gespräch mit einem Mann zu sehen.

Die beiden unterhalten sich, bevor er sich verabschiedet – nicht aber ohne seine Hand noch einmal durch ein vergittertes Fenster nach Kidman auszustrecken. Die «Daily Mail» hat auf X weitere Bilder der beiden, wie sie gemeinsam auf Sonnenliegen entspannen und lachen. Der entsprechende Artikel ist jedoch nicht (mehr) aufrufbar.

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Seit Januar geschieden

Gemäss «Page Six» soll es sich bei dem Mann, der navyblaue Hosen und ein farblich passendes Polo-Shirt trägt, um Michael Reinstein handeln. Der Amerikaner ist Gründer der privaten Equity Firma The Regent und Mitgründer des TV-Senders USN. Eine Anfrage von «Page Six» bei dem Sprecher der Schauspielerin blieb zunächst unbeantwortet.

Im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass sich Nicole Kidman und Keith Urban (58) nach 19 Jahren Ehe getrennt hatten. Die Scheidung erfolgte im Januar dieses Jahres. Seither gab es zwar Spekulationen über eine neue Liebschaft der Schauspielerin, diese wurden von einem Insider gegenüber «Page Six» damals jedoch dementiert: Kidman sei Single und konzentriere sich auf ihre Kinder, sagte die anonyme Quelle.