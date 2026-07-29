Michael Schulte verweilt seit einigen Tagen mit seiner Familie in der Schweiz. Besuch in Lauterbrunnen, Wandern zum Oeschinensee: Der Deutsche setzt auf das klassische Touri-Programm.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sänger Michael Schulte macht mit Familie Ferien in der Schweiz, besucht den Oeschinensee

Fan bedient Schulte in Restaurant in Weggis, postet emotionalen Dank online

Schulte feiert zehnjähriges Jubiläum; auch Stars wie Will Smith lieben die Schweiz

Fynn Müller People-Redaktor

Der deutsche Sänger Michael Schulte (37) macht mit Ehefrau Katharina und den beiden Söhnen Luis (7) und Lenny (5) Ferien in der Schweiz. Das zeigen Bilder auf seinem Instagram-Account. Schulte macht das, was eigentlich jeder Tourist macht, der zum ersten Mal hier ist: Er wandert zum Oeschinensee, staunt über die Farbe des Wassers und fährt weiter ins Lauterbrunnental.

Schulte teilt die Momente der Reise mit seinen Fans. Die sind ganz aus dem Häuschen. Unter den Fotos vom Oeschinensee schreibt eine Followerin: «Wie blau das Wasser ist.» Eine andere kommentiert: «Das sieht aus wie auf einer Postkarte. Schönen Urlaub noch.»

Auch beim Lauterbrunnental überschlagen sich die Komplimente. «Ah schön. Das Lauterbrunnental. Geniesst eure Zeit!», schreibt ein Fan. Eine Userin schwärmt von ihrer eigenen Wahlheimat: «Wunderschön dort mit vielen schönen Städtchen und Berg-Ausflugszielen.»

Fan bedient Sänger im Restaurant

Ein besonders herzlicher Moment hat sich offenbar in einem Restaurant in Weggis LU ereignet. Dort wurde die Familie Schulte von einem Fan bedient, der die Begegnung online festhielt: «Danke, dass ich euch bedienen durfte in Weggis», heisst es unter einem der Beiträge.

Michael und Katharina Schulte feiern in der Schweiz ihr zehnjähriges Beziehungsjubiläum. Grund genug für die Familie, die Zeit in den Bergen und am See auszukosten. «Habt eine schöne Zeit, die Kulisse ist fantastisch», schreibt ein Fan.

Prominente lieben die Schweiz

Michael Schulte ist mit seinem Trip in die Schweiz nicht allein. Zuletzt schwärmten auch Stars wie Model Chrissy Teigen (40), Schauspielerin Halle Berry (59), Pop-Titan Dieter Bohlen (72) und Hollywoodstar Will Smith (57) von der Landschaft unseres Landes.