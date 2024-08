Hollywood-Star Will Smith genoss einen unerwarteten Aufenthalt in Zürich und erkundete die Stadt frühmorgens. Auf Instagram zeigte er sich begeistert von der Ruhe und scherzte über Flashbacks zu seinem Film «I am Legend».

1/8 Hollywood-Legende Will Smiths war am Sonntagmorgen in Zürich.

Melissa Müller Redaktorin News

Hollywoodstar Will Smith (55) stolzierte am Sonntagmorgen ganz unentdeckt mitten durch die Züricher Innenstadt. «Unser Flugzeug konnte nicht starten und wir mussten über Nacht hierbleiben», so der Schauspieler zu seinen über 70 Millionen Instagram-Followern. Er freut sich: «Das heisst, ich habe die Stadt nun ganz für mich alleine». Smith war nämlich bereits um 5.30 Uhr auf den Beinen.

«Ich war noch nie in Zürich, das ist das erste Mal», so der Hollywoodstar weiter. Was ihn bei dem morgendlichen Spaziergang besonders beeindruckte: «Es ist so ruhig!» – wohl wegen der Uhrzeit. Denn Smith filmte sich auf der eigentlich gut besuchten Bahnhofstrasse und dem Bürkliplatz. Dort zeigte er seinen Followern den Zürichsee und ein paar Schwäne. Dann stolzierte er weiter durch die Altstadt.

«Schweizer Taschenmesser – in der Schweiz!»

Menschen waren um die frühe Uhrzeit kaum unterwegs – was wohl Erinnerungen in dem Schauspieler weckte. «Ich habe Flashbacks von ‹I am Legend›», sagt der Schauspieler, während er eine menschenleere Strasse zeigt. In dem Film aus 2007 spielte Smith einen der letzten Menschen der Welt. Die leeren Zürcher Strassen lassen wohl Erinnerungen an die Dreharbeiten aufleben.

«Das ist fantastisch. Ich komme nie dazu, einfach so durch eine Stadt zu laufen», schwärmt der Schauspieler weiter. Besonders angetan hatte es ihm offenbar ein geschlossener Laden, der Schweizer Taschenmesser verkauft: «Das ist grossartig: Es sind Schweizer Taschenmesser – in der Schweiz!», scherzte Smith.

Trotz aller Freude an Zürich blieb es anscheinend aber bei einem kurzen Ausflug – denn in der Beschreibung zum Post steht: «Sonntag, 5.30 Uhr Zürich. Es ist wunderschön! Ich werde wiederkommen.»