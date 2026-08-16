Bonnie Tyler ist rund einen Monat nach ihrem Tod zurück in ihrer walisischen Heimat. Am Samstag säumten dort Tausende Menschen die Strassen von Mumbles bei Swansea, um der Sängerin die letzte Ehre zu erweisen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bonnie Tyler kehrte nach Tod in ihre walisische Heimat zurück

Tausende sangen «Total Eclipse of the Heart» in Mumbles bei Swansea

Über 1 Milliarde Spotify-Streams für Tylers grössten Hit im Jahr 2026

Rund einen Monat nach ihrem Tod ist Bonnie Tyler (†75) in ihre walisische Heimat zurückgekehrt. Tausende Fans und Einwohner von Mumbles bei Swansea säumten am Samstag die Strassen, um sich von der Rocksängerin zu verabschieden. Der Sarg der am 8. Juli im Alter von 75 Jahren verstorbenen Musikerin wurde in einem Leichenwagen zu ihrem früheren Zuhause gebracht.

Der Sarg war mit der walisischen Flagge bedeckt, daneben war ein gerahmtes Foto der Sängerin zu sehen. Als der Wagen durch Mumbles fuhr, applaudierten die Menschen, warfen Blumen auf den Leichenwagen und stimmten gemeinsam einen von Tylers grössten Hits an: «Total Eclipse of the Heart».

Abschied von einer walisischen Ikone

Für viele Menschen in Mumbles und Umgebung war der Abschied besonders persönlich. Bonnie Tyler, die mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins hiess, war eng mit Wales verbunden. Sie wurde 1951 in Skewen bei Swansea geboren und wuchs dort mit fünf älteren Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Trotz ihrer internationalen Karriere blieb sie ihrer Heimat stets verbunden.

1:51 «It's a Heartache» und Co. Mit diesen Hits wurde Bonnie Tyler weltbekannt

Der öffentliche Abschied war Teil der von Tylers Familie geplanten Trauerfeierlichkeiten. Am Montag findet in der Swansea Minster eine Feier zu Ehren ihres Lebens statt. In der Kirche selbst dürfen nur geladene Gäste teilnehmen. Die Öffentlichkeit kann die Zeremonie jedoch auf einer grossen Leinwand auf dem nahe gelegenen St. David's Square verfolgen. Anschliessend wird der Sarg noch einmal durch Skewen, Tylers Heimatort, gefahren. Die eigentliche Beisetzung findet danach im privaten Kreis statt.

Bonnie Tyler war am 8. Juli in einem Spital im portugiesischen Faro gestorben. Sie hatte dort nach einer Notoperation wegen eines Darmleidens mehrere Wochen im künstlichen Koma gelegen. Ihre Familie bezeichnete ihren Tod als unerwartet.

Ihre Stimme bleibt unvergessen

Mit ihrer markanten, rauen Stimme wurde Tyler vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren zu einem internationalen Star. Zu ihren bekanntesten Songs zählen «It's a Heartache», «Holding Out for a Hero» und «Total Eclipse of the Heart». Letzterer entwickelte sich auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung zum Kultsong, nicht zuletzt durch die Filmreihe «Shrek», und überschritt in diesem Jahr bei Spotify die Marke von einer Milliarde Streams.

Auch der Schweizer Musiker Gölä (58) durfte einst mit Bonnie Tyler auf der Bühne stehen. Zu seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum 2018 wurde die Waliserin als Gastact eingeladen. Für Gölä war es eine «Sternstunde», wie er gegenüber Blick sagt. «Ihr hat es wunderbar gefallen bei uns. Sie mag halt einfache Menschen.»