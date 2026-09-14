Ihre Trennung traf die Öffentlichkeit ziemlich unerwartet. Den Carpendales scheint es wichtig, dass sie ohne Drama und im gegenseitigen Respekt über die Bühne geht. Darum gibts zum 13. Hochzeitstag trotzdem eine liebevolle Geste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wayne (49) und Annemarie Carpendale (48) verkünden Trennung nach 20 Jahren Beziehung

Trotz Trennung moderieren sie gemeinsam eine Spendengala und betonen Zusammenhalt

13 Jahre Ehe, 20 Jahre Beziehung und ein gemeinsamer Sohn

Sophie Ofer Redaktorin People

Vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass Wayne (49) und Annemarie Carpendale (48) nach 20 Jahren Beziehung und 13 Jahren Ehe kein Paar mehr sind. Die Beziehung soll freundschaftlich auseinandergegangen sein, man verstehe sich nach wie vor gut.

Dass dem tatsächlich der Fall ist, sollte etwa ein gemeinsamer Auftritt bei der Spendengala für die St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien unter Beweis stellen. Als Moderationsduo witzelten sie vor ihrem Publikum über die Situation. Auch in einem gemeinsamen Statement in den sozialen Medien versicherten sie: «Wir sind ein ziemlich gutes Team.»

Doch damit nicht genug. Wayne Carpendale lässt es sich nicht nehmen, seiner Noch-Ehefrau trotz Beziehungsaus zum 13. Hochzeitstag ein herziges Geschenk zu machen.

«Natürlich sind wir heute melancholisch»

«Immerhin fast 13!», heisst es auf einem handgeschriebenen Brief, den Annemarie Carpendale in ihrer Instagram-Story zeigt. Neben dem Brief liegen keine roten Rosen, sondern bunte Gerbera. «Ich bin stolz auf unsere 20 Jahre und unseren kleinen Mann», steht auf dem Brief.

Auch Wayne Carpendale schreibt auf Instagram etwas zu der kleinen Aufmerksamkeit. «Fast», schreibt er mit einem Zwinkersmiley und bezieht sich darauf, dass ihre Beziehung nicht ganz zum 13. Hochzeitstag durchgehalten hat. «Natürlich sind wir heute auch melancholisch. Und gleichzeitig ziemlich stolz auf das, was wir zusammen geschafft haben», schreibt er weiter.

Auch wenn das Leben der beiden in den sozialen Medien manchmal einfach wirke, sehe die Realität anders aus. «Wir haben gute Tage und auch mal schlechtere. Hatten wir übrigens auch schon in der Beziehung», fügt Carpendale hinzu. Der heutige Tag sei für ihn «irgendwie beides»: Herzschmerz und ganz viel Liebe.