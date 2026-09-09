Darum gehts
- Annemarie und Wayne Carpendale verkünden Trennung nach 16 Jahren Beziehung
- Sie moderierten trotz Liebes-Aus gemeinsam eine Spendengala in Wien
- Wayne Carpendale scherzt auf Instagram über unvorteilhaftes Foto: «KI schuld!»
Am Montagabend gaben Annemarie (48) und Wayne Carpendale (49) überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Seit 2007 waren sie zusammen, getrennt haben sie sich schon Anfang Jahr. Mitbekommen habe das niemand, weil «wir uns nach wie vor sehr gut verstehen», noch immer ihre Ringe tragen und unter demselben Dach wohnen. Das erklärten sie in ihrem Instagram-Statement.
Das Duo moderierte am Dienstagabend das erste Mal seit Bekanntwerden ihrer Trennung gemeinsam einen Event. Bei der Spendengala für die St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien ergriff erst Wayne Carpendale das Wort, kam dann aber bereits nach kurzer Zeit ins Stocken, als es um die Vorstellung seiner Moderationspartnerin ging.
«Durch diesen Abend führt sie niemand Geringeres als meine bezaubernde ...», setzt er zunächst an, bevor ihm die richtigen Worte fehlen. «Was sage ich denn nach gestern ...?», fragt er die in einem goldenen Glitzerkleid neben ihm stehende Annemarie Carpendale. Er gibt sich die Antwort gleich selbst und sagt lachend: «Offiziell bist du es ja: Ehefrau, Annemarie Carpendale!».
«KI macht Wayne Carpendale schlechte Laune»
Nach dem Bekanntwerden ihres Liebes-Aus – welches vor ihrem gemeinsamen Instagram-Statement durch «Bild» und «Gala» publik wurde – gehen sie offen mit ihrer neuen Lebenssituation um, und machen gar Spässe darüber. So publizierte die «Bild»-Zeitung Fotos, wie die beiden das Hotel in Wien verlassen, titelten mit «Erstes Foto nach dem Ehe-Aus!». Während Annemarie Carpendale gut gelaunt vorneweg läuft, folgt ihr ihr Ehemann mit tief nach unten gezogenen Mundwinkeln.
Das für ihn sehr unvorteilhafte Foto versucht er daraufhin in seiner Instagram-Story nachzustellen und scheitert kläglich. «Ich kann nicht mal so gucken, wenn ich so gucken möchte», erklärt er amüsiert, während seine Frau im Hintergrund lacht und meint, es gebe nun ja Beweisfotos. Das sieht er jedoch anders: «Ich glaub, das war KI. Ja, KI macht Wayne Carpendale schlechte Laune».