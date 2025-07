Jeff Bezos und Lauren Sánchez feierten Ende Juni 2025 eine Mega-Hochzeit in Venedig mit 200 Gästen. Nun spricht zum ersten Mal eine Frau, die zur Party eingeladen war und verrät: So ultra-pompös war die millionenschwere Eheschliessung gar nicht.

1/8 Schauspielerin Sara Foster stand bei der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez auf der Gästeliste. Foto: Getty Images for IMDb

Darum gehts Sara Foster gibt erstmals private Einblicke in Bezos-Hochzeit

Viele Prominente anwesend, aber nicht alle wurden fotografiert

Dreitägige Feier in Venedig mit 200 Gästen kostete rund 50 Millionen Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Schauspielerin Sara Foster (44), die Tochter des Musikproduzenten und 16-fachen Grammy-Gewinner David Foster (76), hat seltene Einblicke in die opulente Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) gewährt. In ihrem Podcast «The World's First Podcast» enthüllte Foster zum ersten Mal Details zu den Feierlichkeiten in Venedig, die Ende Juni 2025 weltweit für Schlagzeilen sorgten.

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung beschreibt Foster die Atmosphäre an der Hochzeit als «sehr intim». Der gelebte Gigantismus hat sich also kaum auf die Stimmung unter den Gästen ausgewirkt. Sie betont ausserdem, dass die Gäste keine Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen mussten: «Niemand hat eine solche Vereinbarung unterschrieben. Das gab es schlicht nicht.» Umso erstaunlicher ist es, dass vor ihr noch niemand aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Auch private Fotos der Millionen-Sause sind kaum an die Öffentlichkeit gedrungen.

Nicht alle Promi-Gäste liessen sich fotografieren

Dass viele Presseberichte und Reaktionen in den sozialen Medien negativ ausgefallen sind, kann der geladene Gast Sara Foster nicht nachvollziehen. «Man kann heutzutage nichts mehr sagen, ohne angegriffen zu werden», findet sie. «Ich schwöre bei Gott, es kam mir nie in den Sinn, dass jemand ein Problem damit haben könnte, dass Leute an einer Hochzeit teilnehmen.»

Unter den 200 Gästen befanden sich zahlreiche Prominente, darunter Oprah Winfrey (71), Leonardo DiCaprio (50) und mehrere Mitglieder des Kardashian-Clans. Foster deutete an, dass diese Liste bei weitem nicht abschliessend sei: «Es ist sehr interessant, wie viele Leute nicht fotografiert wurden. Es war definitiv ein spannender Mix an Menschen.»

1/24 Die 20 besten Bilder der Bezos-Hochzeit – wir beginnen mit dem offiziellen Hochzeitsbild. Foto: Instagram/laurensanchezbezos

«Die Wahrnehmung der Hochzeit war falsch»

Trotz des glamourösen Anscheins betonte Foster, dass die Realität anders war als in den Medien dargestellt. «Es ist so interessant, wie die Optik nach aussen hin völlig übertrieben wirkte, mit Demonstranten und so weiter – aber so war es einfach nicht», erklärte sie.

Mehr Details zur Mega-Hochzeit will sie aber partout nicht verraten. «Ich kann nicht. Das wäre so lahm. Ich werde das nicht tun», sagte sie und schwieg eisern.

Die Hochzeit des Amazon-Gründers Jeff Bezos und der ehemaligen Nachrichtenmoderatorin Lauren Sánchez fand Ende Juni 2025 statt und dauerte drei Tage. Für das Fest soll das Paar rund 50 Millionen Dollar ausgegeben haben.