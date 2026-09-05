Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspieler Michael Mendl stirbt friedlich, bestätigt seine Familie und Agentin

Mendl litt an mehrfachen Krebserkrankungen, zuletzt Hautkrebs mit Ohr-OP 2025

Hinterlässt drei Kinder: Adrian, Joana (34), Marlon (26)

Saskia Schär Redaktorin People

Der Schauspieler sei «friedlich eingeschlafen», berichtet die Familie. Der Tod Mendls wird der «SZ» von Seiten seiner Agentin bestätigt.

Mendl gehörte über Jahrzehnte zu den prägendsten Gesichtern der deutschsprachigen Film- und Fernsehwelt, war auch im Theater aktiv. Unvergessen bleiben seine eindringlichen Darstellungen in Kinohits wie «14 Tage lebenslänglich» (1997) oder der Oscar-nominierten Produktion «Der Untergang» (2004). Für seine Verkörperung von Bundeskanzler Willy Brandt im TV-Zweiteiler «Im Schatten der Macht» wurde er mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Auch in Schweizer Haushalten war der gebürtige Nordrhein-Westfale durch unzählige «Tatort»- und Krimi-Rollen regelmässig zu Gast.

Mehrere Krebserkrankungen

Hinter der Kamera blickte Mendl auf eine lange medizinische Leidensgeschichte zurück. Der Schauspieler hatte in den vergangenen zwei Jahrzehnten dreimal gegen Krebserkrankungen zu kämpfen: 2007 erhielt er die Diagnose Speiseröhrenkrebs, fünf Jahre später wurde Darmkrebs diagnostiziert. Zuletzt sorgte Mendl im Spätherbst 2025 für Schlagzeilen, als er beim Götz-George-Preis in Berlin mit einem auffällig veränderten, rechten Ohr erschien. Wegen einer operativen Entfernung des Hautkrebses musste ihm ein Teil der Ohrmuschel abgenommen werden. Mendl gab sich damals gewohnt kämpferisch und betonte, nach dem Eingriff krebsfrei zu sein.

Michael Mendl hinterlässt drei erwachsene Kinder: Sohn Adrian aus seiner ersten Ehe sowie Tochter Joana (34) und Sohn Marlon (26) aus der Beziehung mit der Schauspielerin Carolin Fink.