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Drake zeigt neuste Trophäe
Diese Uhr macht selbst Rolex-Kenner sprachlos

Drake präsentiert seine neue mit Diamanten und Saphiren besetzte Rolex Daytona. Ein Zürcher Juwelier ordnet das Millionen-Unikat für Blick ein.
Publiziert: 19:25 Uhr
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Hat eine neue Uhr: Rapstar Drake.
Foto: Instagram/champagnepapi

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Drake zeigt seine neue Rolex, ein einzigartiges Luxusstück
  • Die Uhr hat ein paviertes Zifferblatt mit Diamanten und Saphiren
  • Wert der Einzelanfertigung wird auf 4 Millionen Franken geschätzt
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Die neue Rolex von Rap-Superstar Drake sprengt jeden Rahmen. Stolz zeigt der Kanadier das Schmuckstück auf Instagram. Es sei ein Geschenk an ihn selber gewesen, als Belohnung für ein ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr. Gleich drei Alben auf einen Schlag veröffentlichte der Rapper im Mai und belegte damit die ersten drei Plätze der Billboard-Charts. Nie zuvor ist das einem anderen Künstler gelungen.

Blick hat die Rolex von Lazar Cebbar, Inhaber von Elizza Fine Jewellery in Zürich, einschätzen lassen. «Es handelt sich nach den derzeit verfügbaren Informationen nicht um eine nachträglich veredelte Rolex, sondern um ein echtes One-of-One-Stück, das von Rolex selbst speziell für Drake gefertigt und mit den Edelsteinen ausgestattet wurde. Genau das macht die Uhr aus meiner Sicht so aussergewöhnlich.»

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Aussergewöhnliches Zifferblatt

Besonders angetan zeigt sich der Experte vom Steinbesatz. Zum Zifferblatt hält er fest: «Die Daytona ist aufwendig mit Edelsteinen ausgefasst: Das Zifferblatt ist vollständig mit Diamanten paviert, Lünette und Gehäusepartien sind mit blauen Saphiren besetzt. Besonders spektakulär ist das Oysterband mit dem fliessenden Übergang von weissen Diamanten zu blauen Saphiren.»

Für den Juwelier steckt darin echtes Handwerk: «Für eine solche Arbeit müssen die Steine hinsichtlich Farbe, Grösse, Schliff und Proportion sehr genau selektiert werden. Gerade der gleichmässige Verlauf von Diamanten zu blauen Saphiren und die vollständig geschlossene Pavé-Fläche erfordern eine aussergewöhnlich präzise Fassung und sehr viel handwerklichen Aufwand.»

So viel kostet die Uhr

Auf den Wert der Rolex angesprochen, wird der Juwelier konkret: «Aktuell kursieren für die Uhr Schätzungen von rund 5 Millionen US-Dollar. Diese Grössenordnung halte ich aufgrund der Exklusivität und der Tatsache, dass es sich offenbar um eine direkt von Rolex gefertigte Einzelanfertigung handelt, für nachvollziehbar. Einen klassischen Marktpreis gibt es bei einem solchen Einzelstück allerdings nicht.»

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