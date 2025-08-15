Rapper Drake meldet sich am Freitagabend mit einem Post der etwas anderen Art bei seinen Fans: Der kanadische Superstar beschwert sich – und zwar über ein deutsches Mundwasser-Konzentrat.

1/7 «Deutschland, was zum Teufel», schreibt der kanadische Superstar Drake zum Foto eines deutschen Mundwasser-Konzentrats. Foto: Instagram/@champagnepapi

Darum gehts Drake beschwert sich über deutsches Mundwasser

Rapper verwechselt Mundspülung-Konzentrat mit herkömmlicher Mundspülung

38-jähriger Kanadier tritt am Freitag vor deutschen Fans auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Nach seinen zwei Konzerten in der Schweiz tourt der kanadische Rapper Drake (38) weiter durch Europa. Am Freitagabend tritt er in Köln (D) auf. Doch bevor es für ihn auf die grosse Bühne geht, meldet sich der Superstar mit einer kleinen Beschwerde auf Instagram.

Aus seinem Hotel postet er ein Foto von einer herkömmlichen Mundspülung der Marke Dm – das denkt Drake zumindest. In Wirklichkeit handelt es sich beim Mundwasser um ein Konzentrat. Zum Bild schreibt er empört: «Das wird jeden unter 30 Jahren töten. Deutschland, was zum Teufel! Dieses Mundwasser hätte mich fast umgehauen.»

Drake hat wohl die Gebrauchsanweisungen nicht gelesen

Kein Wunder brennt es im Mund: Bei einer richtigen Anwendung müsste das Konzentrat mit Wasser vermengt werden. Auf der Website von Dm steht bei den Verwendungshinweisen: «Täglich morgens und abends 10 Spritzer in ein Viertel volles Glas Wasser geben und damit den Mund 30 Sekunden lang spülen. Nicht schlucken!». Und vor allem: «nicht unverdünnt anwenden!»

Da hat wohl jemand nicht richtig gelesen ...