Der kanadische Rapper Drake ist bereits seit Samstag in der Schweiz, obwohl seine Konzerte im Zürcher Hallenstadion erst am Montag und Dienstag stattfinden. Sein auffälliges Privatflugzeug, eine Boeing 767-200, wurde am Flughafen Zürich gesichtet.

1/6 Rapper Drake spielt am Montag und Dienstag je ein Konzert im Hallenstadion. Foto: Getty Images

Darum gehts Drake kommt für Konzerte nach Zürich

Sein Privatjet landete am Samstag

Drake gibt zwei Konzerte im Hallenstadion, am Montag und Dienstag Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Der kanadische Rapper Drake (38) gibt am Montag und Dienstag je ein Konzert im Zürcher Hallenstadion. In der Schweiz weilt er allerdings bereits seit Samstag. Da zumindest landete sein Privatjet, ein einstiger Frachtflieger des Typs Boeing 767-200, der bei Airlines rund um den Globus zum Einsatz kommt, am Flughafen in Zürich. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der knapp 50 Meter lange Vogel mit seiner auffälligen Wolkenhimmelbemalung über das Rollfeld in Zürich fährt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer nun zum Flughafen will, um das Flugzeug mit eigenen Augen zu sehen, wird aber enttäuscht, denn den Kommentaren nach steht es in Basel. Good News für alle Planespotter der Rheinstadt.

Doch zurück zu Drake. Ob er absichtlich bereits am Samstag angereist ist, um einen Blick auf die berühmte Street Parade zu erhaschen? Wer weiss? Klar ist: Ein entspannter Spaziergang in den Morgenstunden, wie ihn einst Will Smith (56) in Zürich gemacht hat, wäre am Sonntag für den Sänger nicht ganz so idyllisch gewesen, waren doch die fleissigen Stadtangestellten noch immer mit den Aufräumarbeiten der gigantischen Raver-Party beschäftigt.

Promis lieben Zürich

Inspiration für einen sonnigen Tag in Zürich könnte sich Drake auch bei seinem Landsmann Justin Bieber (31) holen. Dieser spielte vor sechs Jahren gemütlich Fussball auf der Chinawiese und gönnte sich einen Drink mit Hailey Bieber, die damals noch Baldwin hiess, im Cranberry. Anstatt eine Schwulenbar sei ihm jedoch vielleicht eher ein Plätzchen am See empfohlen.

Wie wäre es denn mit dem Fischer's Fritz? Da feierten vor gut einem Jahr die beiden Kaulitz-Brüder ihren 35. Geburtstag. Mit dabei natürlich Heidi Klum, sowie Yannik Zamboni. Ein weiterer Tipp für Zürich könnte ihm Ed Sheeran geben. Dieser tuckelte vergangene Woche gemütlich mit dem Tram durch Zürich – und das in Gesellschaft von der Schweizer Sängerin Chiara Castelli (26). Möglichkeiten für einen entspannten Sonntag in Zürich gäbe es also mehr als genug.