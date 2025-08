Seit Tagen kursieren auf Tiktok Videos, die Popstar Ed Sheeran und die Luzerner Musikerin Chiara Castelli in einem historischen Tram zeigen. Zusammen fahren sie durch Zürich. Seither wird gerätselt, was hinter der geheimnisvollen Fahrt steckt. Blick kennt die Antwort.

1/7 Ed Sheeran und Chiara Castelli fahren am 3. August im historischen Tram durch Zürich. Foto: Zvg

Darum gehts Ed Sheeran fährt mit Chiara Castelli in historischem Tram

Sheeran gibt der Luzernerin wertvolle Tipps für ihre Musik

Castelli interpretierte früher Sheerans Songs Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Ob auf der Bühne oder im Tram, der britische Superstar Ed Sheeran (34) begeistert im grossen wie auch im kleinen Rahmen. Letztes Wochenende war es das Zürcher Stadion Letzigrund, das er an zwei Abenden mit seiner Gitarre zum Beben brachte. Und die insgesamt rund 100’000 Fans tanzten und sangen im Regen mit. Vor seinem Konzert am Sonntagabend unterhielt er sich über eine Stunde lang mit der Schweizer Singer-Songwriterin Chiara Castelli (26) in einem historischen Zürcher Tram, wie Tiktok-Videos zeigen. Seit dieser Tramfahrt steht die Frage im Raum: Wer und was steckt hinter dem Treffen?

Blick kennt die Antwort. «Ed wünschte sich Schweizer Content für seine Social-Media-Kanäle. Dem kam sein Label nach und schlug ihm diverse Persönlichkeiten aus der Musiklandschaft vor. Dass er sich für mich entschieden hat, schmeichelt mir immens», sagt sie exklusiv gegenüber Blick. Chiara Castelli hat zudem den Vorteil, dass sie seine Musik nicht nur kennt, sondern damit einst erfolgreich auf sich aufmerksam machte, indem sie auf Social Media Lieder von Stars – unter anderem von Ed Sheeran – interpretierte. Mittlerweile singt sie ihre eigenen Songs, kürzlich erschien ihre Single «I’ll Tell My Kids About You».

Treffen mit Ed Sheeran am Bahnhof Tiefenbrunnen

Getroffen haben sich Sheeran und Castelli am Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich. Der «Shape of You»-Star kam in Begleitung von zwei Bodyguards. «Ed hat mich mit einer herzlichen Umarmung begrüsst, bevor es ans Filmen ging. Er und sein Team sind supersympathisch. Wir haben bei entspannter Atmosphäre viel geredet und gelacht», so Castelli, der auf Instagram rund 380’000 Menschen folgen. Trotz des lockeren Zusammenseins «habe ich bei ihm unsichere Momente bemerkt, was ich irgendwie schön fand».

Der von König Charles III. (76) mit einem Orden ausgezeichnete Musiker habe mit der Luzernerin «stets Augenkontakt gehalten, aufmerksam zugehört und jede Frage mit Tiefe beantwortet. Ihn hat auch mein Weg interessiert, er hat sich meine Musik angehört, mir dafür schöne Komplimente gemacht und wertvolle Tipps gegeben, mit Freude, Disziplin und Dankbarkeit kreativ einfach immer weiterzumachen.» Wie nahe Castelli dem Superstar kam, zeigt sich auch bei der Frage nach seinem Parfüm. Was trägt der Brite denn für einen Duft? Gerochen habe er neutral, sagt sie lachend. «Ich glaube nicht, dass er Parfüm benutzt. Und wenn, dann ein unauffälliges.»

Er sei auch von aussen her von Fans sofort erkannt worden. «Wie schnell das ging, hat mich sehr überrascht. Gleichzeitig war es wunderschön zu sehen, wie sehr sich alle gefreut haben, Ed Sheeran zu sehen. Ihn hat das sichtlich gefreut. Er hat ihnen zugewinkt und durch das Fenster Fotos gemacht. Ed liebt die Schweiz, was er oft betont hat.» Er habe sich auch kniffligen Aufgaben von ihr gestellt. «Ed kennt jetzt ein paar schweizerdeutsche Wörter», sagt sie lachend und schwärmt: «Seit dem Treffen bin ich ehrlich gesagt ein noch grösserer Ed-Sheeran-Fan. Er hat mich als Mensch total berührt. Ein wahres Idol – bodenständig, herzlich und inspirierend.»