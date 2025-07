Er streift durch die Strassen mit seiner Gitarre, singt für Passanten. Pop-Gigant Ed Sheeran wirkt wie der coole Nachbar, der eine grandiose Karriere hingelegt hat. Doch so einfach war es nicht für den Briten, der am 2. und 3. August im Zürcher Letzigrund auftritt.

Superstar Ed Sheeran (34) wurde 2017 von Charles, dem heutigen König (78), mit einem Orden für seine Verdienste in Musik und Charity ausgezeichnet. Nur Jahre davor schlief er noch obdachlos vor den Eisentoren des Buckingham-Palasts. Am 2. und 3. August tritt der Pop-Tenor mit den roten Haaren mit seiner «Mathematics»-Tour bereits zum zweiten Mal seit 2022 im Zürcher Letzigrund auf und wird für eine Überraschung sorgen. Heute gehört Sheeran zu den reichsten Musikern Grossbritanniens unter 40 Jahren. Doch bei allen grossen Erfolgen kämpfte er immer auch gegen seine schlimmsten Dämonen.

Süchtig nach allem

Ed Sheeran trank zu viel, lebte zu schnell, ass ungehemmt. «Süchtig nach allem» bezeichnete er sein Verhalten im «Rolling Stone» 2023. Er hatte Essanfälle, erbrach sich danach. Über sein Bulimie-Problem sprach er offen, was bei Männern oft totgeschwiegen wird. «Ich fühlte mich eklig, wenn ich gegessen hatte», sagt er. Seit der Geburt seiner Töchter Lyra (4) und Jupiter (3) lebt er weitgehend gesund und geerdet. Seine Jugendliebe, Ehefrau Cherry Seaborn (33), hilft ihm dabei.

Tränen und Trauer

Im Februar 2022 starb sein bester Freund Jamal Edwards (†31) an Herzversagen durch Alkoholkonsum. Für Ed Sheeran war dessen Tod so fatal, dass er Panikattacken und Depressionen bekam. «Ich war an einem Punkt, an dem ich nicht mehr leben wollte.» Er kämpfte auch dagegen an, lief stundenlang durch Wälder und schrieb sein emotionalstes Album «Subtract».

Angst um Familie

Der vierfache Grammy-Preisträger lebt mit seiner Familie in der englischen Kleinstadt Suffolk, wo er aufgewachsen ist. Sein Luxusanwesen schottet er mit Kameraüberwachung und Security ab. Es seien fanatische Anhänger und Hater, die sein Familienglück trüben. Die mit der Entführung seiner Töchter drohen, ihm mit dem Tod. «Ich habe schon früh ein paar Morddrohungen erhalten. Es ist nicht gerade der beste Start in den Tag», so der Musiker.

Sicherheit in Zürich

Konzertveranstalter André Béchir (76) holt Sheeran nach Zürich. Gemäss ihm wird seine Bühne in der Mitte des Letzigrunds aufgestellt. «Und es wird eine technisch gigantische Überraschung geben.» Sonderwünsche habe der Superstar keine. «Er wirkt sehr geerdet, sicher eine Eigenschaft, die ihn nebst seiner unglaublichen Bühnenpräsenz auszeichnet.» Das Sicherheitsdispositiv sei hoch, jedoch nicht so hoch, wie es 2024 bei Taylor Swift gewesen sei.

Nemo und ein Wiener Schnitzel

Ed Sheeran holt sich oft spontan Stars in den jeweiligen Ländern auf die Bühne. Wen hier? ESC-Star Nemo (25) oder Rapperin Loredana (29) haben am 3. August keine offiziellen Auftritte. «Vielleicht ist es in Zürich eine Jodlerin», mutmasst Béchir. Das werde der Musiker kurzfristig entscheiden. Die Chance, mit einem der grössten Stars vor je über 40'000 Menschen zu singen, lassen sich sicher die wenigsten entgehen. Ausser sie sind schon anderweitig gebucht, wie Jodelstar Melanie Oesch (37). Der Konzertveranstalter ist überzeugt: «Ed Sheeran wird sich in der Stadt sehen lassen. Vielleicht als Strassenmusiker, am Shoppen oder ein Wiener Schnitzel essend, was er liebt.»

