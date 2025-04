Sieben überraschende Fakten aus dem Leben von Ed Sheeran

1/6 Der britische Sänger Ed Sheeran war zu Gast im Podcast «Call Her Daddy». Foto: Youtube / @callherdaddy

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Ed Sheeran (34), der wohl bekannteste Rotschopf der Musikindustrie, war vor kurzem zu Gast im Podcast «Call Her Daddy». Während einer guten Stunde stellte sich der Sänger und Songwriter den Fragen von Podcasterin Alexandra Cooper (30), die auch schon andere grosse Stars wie Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) und Popstar Chappell Roan (27) bei sich zu Besuch hatte.

Leger gekleidet in einem Sweatshirt und grüner Cargohose sitzt der Brite in einem grossen, roten Sessel, der laut eigener Aussagen übrigens sehr gemütlich ist, und spricht unter anderem über sein anstehendes Album und sein Privatleben – etwas, das er normalerweise bedeckt hält. Hier sind einige Anekdoten aus Sheerans Leben, die du vielleicht noch nicht kanntest:

Vom Langschläfer zum Frühaufsteher

Der frühe Vogel fängt den Wurm – ein Motto, dem der Brite zu folgen scheint. «Noch nie ist ein Musiker um neun Uhr morgens in diesem Sessel gesessen», sagt Cooper direkt zu Beginn der Podcast-Episode. Sheeran verrät daraufhin: «Ich bin ein Frühaufsteher und gehe auch früh ins Bett.» Er habe zwei kleine Mädchen zu Hause, daher sei er jeden Morgen um 5.30 Uhr wach, sagt der Sänger. Dank ihnen sei er zum Frühaufsteher geworden. «Früher schlief ich bis etwa vier Uhr nachmittags», gesteht Sheeran.

Nicht nur Musiker, sondern auch Filmfanatiker

Wer hätte gedacht, dass im «Perfect»-Interpreten ein wahrer Filmfanatiker steckt? Gegenüber Cooper verrät Sheeran, er sammle gerne Filmrequisiten. «Jedes Jahr kaufe ich mir eine Requisite für meinen Geburtstag», sagt er. Seine liebsten Schätze: Gegenstände aus dem Film «Hook» von 1991. «Ich bin ein grosser ‹Hook›-Fan», so der Musiker. Er besässe das Pan-Kostüm von Robin Williams (1951-2014), das Schwert des Charakters Rufio und das Tinkerbell-Kostüm von Julia Roberts (57). Einer seiner teuersten Käufe: C-3PO aus «Star Wars». Die nächste Filmrequisite hat der Sänger bereits im Auge – das Batman-Kostüm von George Clooney (63).

Der Brite ist aber nicht nur Sammler, er ist auch Filmkritiker. Sheeran hat sogar einen eigenen Account auf Letterboxd – eine Onlineplattform, auf der man unter anderem seine Meinung zu Filmen teilen kann. Obwohl sein Account öffentlich ist, blieben die Followerzahlen bislang aus. «Ich habe keine Follower dort», sagt Sheeran und lacht. Niemand lese seine Beiträge. Ihm gehe es nur darum, die Filme, die er gesehen hat, zu protokollieren. Seine Fans lädt der Musiker jetzt zu einer Schnitzeljagd im Internet ein. Sie sollen den Account selbst finden – der Name sei ähnlich wie der seines Instagram-Accounts «teddysphotos». Über das Profilbild sagt Sheeran: «Ich habe Gladiator 2 gesehen, und es gibt darin diesen wirklich verrückten Kaiser, der Syphilis hat und offenbar auf mir basiert. Das ist mein Profilbild.» Die Rede ist von Kaiser Caracalla, gespielt von Fred Hechinger (25).

Herzlich willkommen im Sheeran-Dorf

Eine Kneipe direkt vor der eigenen Haustür? Für viele wohl ein Traum und für den Musiker aus England Realität. In seinem Garten in England steht nämlich Lancaster Lock – der Name sei eine Kombination der Ledignamen seiner Mutter und Schwiegermutter. Sheeran hatte einen guten Grund, seine eigene Kneipe zu erbauen, wie er im Podcast erzählt: «Es gibt eine Kneipe in der Nähe, in die ich immer ging, und immer noch hingehe.» Allerdings könne er sich dort nicht mehr so austoben wie früher. «Man geht in eine Kneipe, um Dampf abzulassen. Irgendwann wusste aber jeder, dass ich dorthin gehe.» Als Alternative verwandelte der Musiker eine verfallene Scheune in seine eigene Kneipe. Die Möbel dafür kaufte er laut eigenen Aussagen auf Ebay.

Auf seinem Grundstück steht allerdings nicht nur eine Kneipe. Der Sänger hat auch eine eigene Kapelle. «An Weihnachten singen wir dort Weihnachtslieder», erzählt Sheeran. Sein Sicherheitsbeamter habe ausserdem dort geheiratet. Über sein eigenes kleines «Dorf» sagt der Musiker: «Ich weiss, es hört sich seltsam an, wenn man eine Art Infrastruktur auf seinem Grundstück errichtet, die man nicht mehr verlassen muss, aber es gibt Momente, die man einfach nur mit seiner Familie verbringen möchte, ohne dass man gefilmt wird.»

Seine Frau hält ihn auf dem Boden

Wenn er mit seinen Bauplänen allerdings etwas über die Stränge schlägt, hält seine Frau Cherry Seaborn (32) ihn auch gerne mal zurück. «Ich habe versucht, in unserem Hinterhof eine Bowlingbahn zu bauen», verrät Sheeran gegenüber Cooper. Seine Frau habe daraufhin gemeint: «Komm schon, das brauchst du nicht.» Über Seaborn sagt der Musiker, sie sei die Kraft, die ihn auf den Boden der Tatsachen zurückhole, wenn alles «ein bisschen zu sehr Hollywood» werde.

Das persönliche Malbuch seiner Kinder

Der «Shape of You»-Sänger hat viele Tattoos – einige davon sind seinen beiden Töchtern gewidmet. Auf seinem Rücken habe er sich die Fussabdrücke seiner Kinder in der Woche, in der sie geboren wurden, tätowieren lassen, erzählt Sheeran. Auf seiner Haut lässt er seine Kinder zudem ihre Kreativität ausleben. «Meine Beine sind jetzt zu den Malbücher meiner Kinder geworden», meint der Musiker. «Meine Tochter hat gerade einen kleinen Hasen für mein Bein gemacht und man kann dann das Datum dazu schreiben. Es ist schön, es anzuschauen.»

Er schrieb «Little Things» von One Direction

Wer etwas mit dem Repertoire von Sheerans Songs vertraut ist, dürfte wissen, dass der Musiker auch Songs für andere Künstler geschrieben hat. Dazu gehören unter anderem «Little Things» von der ehemaligen Boyband One Direction und «Love Yourself» von Justin Bieber (31). Im Podcast wird Sheeran gefragt, ob es einen Song gibt, den er am liebsten selbst veröffentlicht hätte. Darauf hat der Songwriter eine klare Antwort: «Nein, denn ich denke, dass sie alle ihren eigenen Raum und ihre eigene Geschichte haben, und ich glaube, dass ein Song wie ‹Little Things› von One Direction nicht auf die gleiche Weise existieren würde, wenn ich ihn gesungen hätte.»

Kein Naturtalent

Man kann es sich nur schwer vorstellen, aber der «Thinking Out Loud»-Interpret wurde nicht mit einem Gesangstalent geboren. «Ich konnte nicht singen», gibt der Sänger im Podcast zu und spielt daraufhin eine alte Aufnahme ab, in der ein vierzehnjähriger Ed Sheeran zu hören ist – zusammen mit einigen verfehlten Tönen. «Ich habe gelernt, den Ton zu treffen, indem ich geübt habe», so der Musiker. «Jeder geht immer davon aus, dass du zur Welt kommst und es einfach kannst. Du kannst es dir aber auch beibringen.» Er habe gelernt zu singen, die Gitarre zu spielen, vor vielen Menschen aufzutreten und seine eigenen Songs zu schreiben.

Auf die Frage, was für ein Vermächtnis er gerne in der Musikwelt hinterlassen würde, antwortet der Musiker mit: «Ich möchte, dass sich irgendein Kind von irgendwo denkt: ‹Ich kann das auch›.» Wenn jemand der Musik dann wirklich eine Chance gibt, sollte man sich für diese Phase seines Lebens nicht schämen, meint der Sänger. Über seinen Karrierelauf sagt Sheeran: «Ich habe alles aus meinen Fehlern gelernt, und nichts aus meinem Erfolg.»

Ed Sheeran geht demnächst wieder auf Tournee – und kommt auch in die Schweiz. Am 2. und 3. August tritt der Brite im Zürcher Letzigrund auf. Es sind sogar noch Tickets erhältlich.