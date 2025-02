1/6 Bei einem spontanen Strassenkonzert in Bangalore wurde Sänger Ed Sheeran von der Polizei gestoppt. Foto: Youtube / consequencevideo

Auf einen Blick Ed Sheeran singt spontan in Bangalore, Polizei stoppt seinen Auftritt

Behörden begründen Unterbrechung mit fehlender Genehmigung für Strassenkonzert

Behörden begründen Unterbrechung mit fehlender Genehmigung für Strassenkonzert

Sänger behauptet, Erlaubnis für den konkreten Ort gehabt zu haben

AFP Agence France Presse

Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran (33) ist gerade auf Tournee in Indien. Zwischen seinen offiziellen Auftritten nahm er sich spontan Zeit für ein Strassenkonzert in der Tech-Metropole Bangalore. In Onlinemedien geteilte Videos zeigen, wie Sheeran gerade seinen Hit «Shape of You» singt, als ihm ein Polizist mitten im Song das Mikrofon abdreht und die Kabel kappt.

Zur Begründung erklärten die Behörden, dass Sheeran eine Auftrittserlaubnis für seine offiziellen Konzerttermine habe, aber nicht für spontane Aussenauftritte. «Er ist ein sehr bekannter Sänger und natürlich würde es Chaos geben», erklärte am Montag der Innenminister des Bundesstaates Karnataka, G. Parameshwara (73). «Um dies zu verhindern, wurde ihm keine Erlaubnis gegeben.»

Sheeran habe dies aber missachtet, erklärte der Minister weiter. «Er ist dessen ungeachtet gekommen und hat versucht zu singen. Das hat die Polizei verhindert, mehr ist nicht geschehen.»

Der Sänger dagegen erklärte auf Instagram, er habe das Recht nicht gebrochen und eine Erlaubnis für den konkreten Ort gehabt. «Ich bin da nicht einfach zufällig aufgetaucht.»