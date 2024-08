Für ihr erstes Konzert nach den Absagen wegen Terrorgefahr in Wien hat sich Taylor Swift in London besondere Star-Power auf die Bühne geholt. Dieser Superstar performte drei «Surprise Songs» mit der Sängerin.

Gänsehautmoment in London

Gänsehautmoment in London

1/5 Taylor Swift holte sich in London Ed Sheeran auf die Bühne.

SpotOn Die People-Agentur

Nach den drei abgesagten Konzerten wegen eines vereitelten Terroranschlags in Wien ist Taylor Swift (34) am gestrigen Donnerstagabend (15. August) in London auf die Bühne zurückgekehrt. Im Wembley-Stadion spielte der Popstar das erste von fünf weiteren Konzerten vor einem Publikum von rund 92.000 Menschen – und holte sich dafür ganz besondere Unterstützung auf die Bühne.

Star-Power bei Taylor Swifts Show in London

Während Swift den Gitarren-Teil ihrer «Surprise Songs» performte, die Teil jeder Show der Eras Tour sind, gesellte sich plötzlich Sänger Ed Sheeran (33) mit seiner eigenen Gitarre zu ihr auf die Bühne. Die Sängerin stellte ihn als einen «zweiten Bruder» vor, bevor sie gemeinsam einen Mash-up von drei Songs sangen: Swifts «Everything Has Changed» und «End Game» sowie Sheerans Hit «Thinking Out Loud».

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Taylor Swift und Ed Sheeran gemeinsam auf einer Bühne stehen, aber das erste Mal seit einigen Jahren. Über die Jahre nahmen die beiden mehrere Songs miteinander auf, darunter «Everything Has Changed» für das Album «Red (Taylor's Version)» aus dem Jahr 2021 oder Sheerans Song «The Joker and the Queen» aus dem Jahr 2022.

Unter die mehr als 90.000 Swifties mischten sich auch wieder einiges Stars. So wurden unter anderem Schauspieler Idris Elba (51) und Ehefrau Sabrina (35) in der Menge gesehen, zudem YouTube-Star Amelia Dimoldenberg (30), Schauspielerin Ambika Mod (28) und Moderatorin Jameela Jamil (38).

Erste von fünf weiteren Shows in London

Für Taylor Swift war die Show am Donnerstagabend das vierte Konzert in London seit Beginn ihrer Eras Tour. Bereits im Juni hatte die Sängerin drei ausverkaufte Shows in der britischen Hauptstadt gespielt. Das gestrige sowie die vier weiteren Konzerte (16., 17., 19. und 20. August) markieren das Ende des Europa-Abschnitts ihrer seit März 2023 andauernden Eras Tour. Anschliessend geht es für weitere Konzerte wieder nach Nordamerika.

Gleichzeitig war der Auftritt der erste, seit Swifts drei Konzerte in Österreichs Hauptstadt Wien vergangene Woche (8. bis 10. August) aufgrund von erhöhter Terrorgefahr abgesagt werden mussten. Die Behörden hatten im Vorfeld mehrere Jugendliche festgenommen, die offenbar einen Terroranschlag auf die Konzerte geplant hatten. Taylor Swift hat sich bisher nicht zu den ausgefallenen Shows gemeldet, auch auf der Bühne in London sagte die Sängerin kein Wort dazu.

Werbung