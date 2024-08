Ed Sheeran verteilt Pizza auf Parkplatz

1/5 Ed Sheeran verteilt auf einem Parkplatz Pizza mit seiner eigenen Sosse.

Riesige Menschenmengen versammelten sich auf einem Supermarkt-Parkplatz in London um einen leuchtend orangefarbenen Foodtruck: Darin servierte ausgerechnet Popstar Ed Sheeran (33) seine eigene «Tingly Ted's Hot Sauce». Wie die britische Tageszeitung «Daily Mail» berichtet, heizte der Musiker den verblüfften Passanten mit seiner Chili-Sosse mächtig ein.

Am Dienstag, 13. August, fuhr er in dem Tingly-Ted‹s-Truck vor dem Shoppingcenter London Colney Store in Hertfordshire vor und servierte den überraschten Passanten zum Wocheneinkauf Pizza-Stücke mit seiner Sosse - garniert natürlich mit einem breiten Lächeln des Sängers. Ed Sheeran schlenderte sogar in den Sainsbury›s-Supermarkt des Einkaufscenters, um seine Sosse direkt am Gewürzregal an den Mann und die Frau zu bringen.

«Es war super aufregend»

Im Laden signierte er zudem für seine Fans in einem lässigen weissen Shirt mit dem Teddy-Print seines Sossen-Labels alles von Käseblöcken und CDs bis hin zur Küchenrolle. «Es war super aufregend, in einem Sainsbury‹s aufzutauchen und einige Käufer zu überraschen», sagte der Brite nach seinem unerwarteten Auftritt und warb geschäftstüchtig: «Tingly Ted›s war bisher so ein lustiges Projekt, ich hoffe, jeder geniesst es, es mit dem Essen zu mischen, das er mag. Ich entdecke immer noch Mahlzeiten, die Tingly Ted noch besser macht.»

Tingly Ted's (im Besitz von Lebensmittelkonzern Heinz) wurde im März 2023 auf den Markt gebracht und bietet zwei Sossen in den Geschmacksrichtungen «Tingly» und «Xtra Tingly» für umgerechnet 3,49 Euro pro Flasche an. Schon 2019 hatte Sheeran mit Heinz einen eigenen limitierten Ketchup lanciert und nannte ihn Edchup. Auf seinen Arm liess sich der Sossen-Liebhaber sogar eine Flasche Heinz-Ketchup tätowieren.

Sheeran liebt Überraschungen

Der Briten-Sänger ist bekannt für seine unangekündigten Auftritte: Im September 2023 platzte der Vater von zwei Töchtern in eine Hochzeit in Las Vegas und schockte Braut und Bräutigam. Anfang dieses Jahres überraschte er britische Grundschüler, als er ein Mini-Konzert in ihrem Klassenzimmer zum Besten gab.