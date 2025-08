Ed Sheeran spielt dieses Wochenende zwei Mal im Stadion Letzigrund in Zürich. Zwischendurch fand er Zeit, mit Manuela Frey Tram zu fahren.

Was macht Manuela Frey hier mit Ed Sheeran?

Im Oldtimer-Tram an der Bahnhofstrasse

1/7 Manuela Frey fuhr mit Ed Sheeran im Tram in Zürich. Foto: Instagram

Darum gehts Ed Sheeran erkundet Zürich mit Manuela Frey und Chiara Castelli

Manuela Frey kennt Sheeran seit einem Treffen im Restaurant-WC

Michel Imhof Teamlead People

Der britische Popstar Ed Sheeran (34) steht dieses Wochenende zwei Mal auf der Bühne im Zürcher Letzigrund und spielt dort vor jeweils über 40'000 Menschen. Zwischendurch fand er offenbar auch Zeit, die Stadt zu erkunden – gemeinsam mit Topmodel Manuela Frey (28) und Musikerin Chiara Castelli (26).

Das Aargauer Model stellte ein Foto mit dem «Perfect»-Sänger ins Netz. Zu sehen: Die beiden bei einer gemeinsamen Fahrt im Oldtimer-Tram an der Bahnhofstrasse. «Der beste Tourist ist zurück in der Stadt», schreibt Frey dazu. In welchem Rahmen das Bild entstand, darf Manuela Frey noch nicht sagen. Nur soviel: «So viel Liebe für Ed! Er ist wirklich ein supertoller Typ. Ein Weltstar, und trotzdem total bodenständig und bescheiden», sagt Frey zu Blick.

Manuela Frey kennt Sheeran vom Restaurant-WC

Klar ist: Manuela Frey kennt Ed Sheeran seit 2022. Auch damals gab der Brite zwei Konzerte im Zürcher Letzigrund. Sie traf ihn auf dem WC des Zürcher Szene-Lokals Astra. «Ich war so geschockt und aufgeregt, dass er plötzlich da war», sagte sie damals zu Blick. «Ich habe schon viele Stars kennengelernt, die abgehoben oder unnahbar sind, aber er ist mega offen und lieb.» Sheeran bot ihr sogar an, ein Foto mit ihm zu machen. Deshalb kam es auch zu einem Schnappschuss auf dem Klo.

Auch Musikerin und Influencerin Chiara Castelli (26) war bei der Tramfahrt mit Ed Sheeran vor Ort. «Lass mich euch zeigen, wie die perfekte Tramfahrt aussieht», schreibt sie ihren rund 380'000 Followern. «Manche mögen sagen, das Bild sei bearbeitet. Ich sage, das ist manifestiert.» Anschliessend ist die «Stay With Me»-Sängerin im selben Tram im Gespräch mit Ed Sheeran zu sehen. Sie allerdings zwischen Bahnhof Stadelhofen und Bellevue. Eine richtige Stadtrundfahrt für Ed Sheeran!