Chris Hemsworth findet die härteste Challenge in der Schweiz

In «Ohne Limits» sucht Chris Hemsworth nach Wegen zu einem besseren Leben. Die neue Staffel führt ihn in die Schweiz, wo er am Luzzone-Staudamm eine extreme Kletterherausforderung meistert.

1/10 Chris Hemsworth (Mitte) vor seinem Kletter-Abenteuer am Luzzone-Staudamm. Auch auf dem Bild: Kletter-Experte Percy Bishton (links) und Motocross-Stuntmann Robbie Maddison. Foto: National Geographic/Ben McGeorge-Henderson

Darum gehts Chris Hemsworth stellt sich in neuer Serie extremen Herausforderungen

Klettert längste künstliche Kletterwand der Welt im Tessin

Dreiteilige Serie ab 15. August auf Disney+ verfügbar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

2022 begab sich der australische Hollywood-Star Chris Hemsworth (41) zum ersten Mal für seine eigene Serie an die Grenzen des menschlichen Körpers. Nun führt ihn die zweite Staffel der «National Geographic»-Serie «Ohne Limits: Für ein besseres Leben» in die Schweiz.

«Um den Nervenkitzel wiederzufinden, den meine mutigen Kinder empfinden, wenn sie ihre Grenzen austesten, muss ich mich einer Herausforderung stellen, die sowohl meinen Geist als auch meinen Körper fordert», sagt er zu Beginn der Folge mit dem Titel «Risk», die Blick vor Ausstrahlung ansehen konnte. «Es muss etwas Neues und Unbekanntes sein. Und es muss riskant genug sein, um mich weit genug aus meiner Komfortzone herauszuziehen». Das Eingehen von Risiken als Erwachsener könne dank dem Dopamin-Ausstoss zu einem glücklicheren, gesünderen Leben führen.

Er klettert die Wand am Luzzone-Staudamm hoch

Fündig wurde er im Tessin, am Luzzone-Staudamm, der mit 165 Metern Höhe und über 650 Klettergriffen längsten künstlichen Kletterwand der Welt. Diese will Hemsworth erklimmen – mitten im Winter. «Das ist wahrscheinlich die härteste Herausforderung, der ich mich je gestellt habe», so Hemsworth.

Zur Vorbereitung trainiert er in seiner Heimat in Sydney an einer Kletterwand im Hallenbad, zum anderen klettert er an Klippen auf Mallorca. Doch auf die eisigen Temperaturen, die bei seinem Aufstieg im Februar herrschen, ist er nicht vorbereitet. «Es fühlt sich an, als würde ich Eisklötze heraufklettern», so Hemsworth. Spannend: Im Februar 2025 machte Hemsworth auch Ski-Ferien in Zermatt.

0:24 Mit Selfie vor Matterhorn: «Thor»-Star macht die Pisten in Zermatt unsicher

Konzert mit Ed Sheeran

Der Aufstieg dauere für geübte Kletterer im Sommer zwei bis vier Stunden, der letzte Teil ist aufgrund der Form der Staumauer überhängend. «Ich habe zwar keine Höhenangst, aber ich liebe die Höhe auch nicht».

In der dreiteiligen Serie erforscht der grosse Bruder von Liam Hemsworth (35) Wege zu einem besseren Leben und stellt sich dabei Schmerz, Angst und kognitivem Verfall. Neben der Besteigung der Tessiner Staumauer begibt er sich auch in ein Training von südkoreanischen Spezialeinheiten und erträgt dabei Stromschläge und Pfefferspray, um seinen Umgang mit seinen chronischen Schmerzen zu schärfen. Und er lernt Schlagzeug zu spielen, um mit Musikstar Ed Sheeran (34) bei dessen Konzert in Rumänien vor 70'000 Menschen auf die Bühne zu treten.

Lebensverändernde Reise

«Die Arbeit an dieser Serie war eine lebensverändernde Reise für mich», sagt Hemsworth, der auch Executive Producer der Folgen ist. «Ich habe unglaublich viel über meine eigene Gesundheit, Belastbarkeit und darüber gelernt, was es wirklich heisst, gut zu leben.»

«Ohne Limits: Für ein besseres Leben» ist ab dem 15. August auf Disney+ zu sehen.