Darum gehts Rapper Drake zeigt riesigen Kleiderschrank in Basketballhalle seiner Villa

Stars wie Jennifer Aniston und Mariah Carey haben eigene Räume für Kleider

Saskia Schär Redaktorin People

Dass die Stars viel Geld haben und dieses gerne in Kleider investieren, ist kein Geheimnis. Dass die Schränke aus diesem Grunde in anderen Dimensionen daher kommen, als die von uns Normalos, überrascht auch nicht. Doch wenn es um die Grössenmasse eines begehbaren Kleiderschrankes geht, so schlägt jener von Rapper Drake (38) wohl alle. Er hat seine textilen Schätze nämlich nicht einfach schön in einen Schrank verpackt, sondern in einer Turnhalle ausgestellt und aufgehängt. Richtig gelesen – eine ganze Halle voller Kleider.

Der Indoor-Basketballplatz befindet sich in seiner 4600-Quadratmeter-Villa in Toronto, Kanada. Ein Bild von der mit Kleidern gefüllten Halle stellt der Rapper, der im August für zwei Konzerte in die Schweiz kommt, auf Instagram. Je länger man sich das Foto anschaut, desto wahnsinniger wird es. Wer hinter den Basketballkorb auf der linken Bildseite schaut, entdeckt eine Reihe säuberlich aufgehängter, weisser T-Shirts. Auf die Frage, wie viele man davon haben kann, sagt Drake wohl nur: Ja. Dasselbe gilt für schwarze Shirts, von denen es gar doppelt so viele zu haben scheint.

Im Vergleich zu den unzähligen Oberteilen und vereinzelten Ständern mit Unterteilen, sind die gut 30 Paar abgebildeten Stiefel stark in der Unterzahl. Das lässt darauf schliessen, dass sich irgendwo auf seinen 4600 Quadratmetern Wohnfläche wohl noch ein begehbarer Schuhschrank befindet, in dem seine Lieblingstreter aufbewahrt sind.

Ganze Räume nur für Kleider, Schuhe und Accessoires

Die Stars haben nämlich nicht nur gigantische Kleiderschränke – derjenige von Jennifer Aniston (56) wirkt gar wie eine Boutique – sondern auch eigene Aufbewahrungsräume für Schuhe und Taschen. Zu sehen beispielsweise bei Mariah Carey (56). Sie gewährt auf Instagram einen kleinen Einblick in ihren Schuhschrank.

In den vier abgebildeten Regalen sind dabei nebst braunen Stiefeln, Dutzende von goldenen High Heels und vereinzelte schwarze zu sehen. Man kann sich nur vorstellen, wie viele weitere Regalreihen die anderen Schuhfarben noch in Anspruch nehmen und welche Grösse der begehbare Schuhschrank damit hat.

«The Bling Ring» spielte in Paris Hiltons Kleiderschrank

Geht es um Überfluss, respektive Luxusgüter im Überfluss, dann darf der Jenner-Kardashian-Clan natürlich nicht fehlen. Sowohl Kylie Jenner (27) als auch Kim Kardashian (44) zeigten auf Instagram bisher mehrfach ihre begehbaren Schränke. In den langen Regalreihen befinden sich – farblich sortiert, versteht sich – unzählige Taschen, die sich jeweils einzeln schon im fünfstelligen Bereich befinden. Rechnet man all die Birkins, Kellys und was auch immer da noch steht zusammen, kommt ein schönes Sümmchen zusammen.

Einer der berühmtesten Kleiderschränke gehört jedoch niemand Geringerem als Paris Hilton (44). Der Raum wirkt heute im Vergleich zu den Luxus-Schränken anderer Promi-Damen zwar klein, übte mit seinen darin versteckten Schätzen jedoch einst eine grosse Anziehungskraft auf eine Gruppe junger, diebischer Mädels aus. Die verschafften sich in Ende der Nullerjahre Zutritt zu den Häusern der Stars in L.A., klauten dort frischfröhlich Designerstücke aus den Kleiderschränken. Eines der Opfer war Paris Hilton, der sie Schmuck und Accessoires im Wert von 1,5 Millionen Franken klauten.

Als die Geschichte 2013 («The Bling Ring») unter anderem mit Emma Watson (35) verfilmt wurde, stellte Hilton mit ihrem Haus und dem sich darin befindenden begehbaren Kleiderschrank einen der Originalschauplätze zur Verfügung.

