Tokio-Hotel-Zwillinge feierten im September 2024 ihren 35. Geburtstag im gleichen Hotel

Pünktlich vor seinem Auftritt am Montag um 20 Uhr im Hallenstadion Zürich schlendert Drake (38) gegen 18.30 Uhr aus dem Luxushotel Mandarin Oriental Savoy. Wie Leserreporterin Sarah (56) berichtet, warteten dort bereits Dutzende Fans auf ihr Idol: «Alle haben gekreischt, als Drake zur Tür hinauskam. Es war der Wahnsinn!», erzählt sie Blick. Umzingelt von Bodyguards ging es für den kanadischen Superstar schnurstracks in einen Wagen Richtung Konzertlocation.

Drake gibt am Montag und Dienstag je ein Konzert im Zürich Hallenstadion. In der Schweiz weilt er allerdings bereits seit Samstag. Da zumindest landete sein Privatjet, ein einstiger Frachtflieger des Typs Boeing 767-200, der bei Airlines rund um den Globus zum Einsatz kommt, am Flughafen in Zürich. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der knapp 50 Meter lange Vogel mit seiner auffälligen Wolkenhimmelbemalung über das Rollfeld in Zürich fährt.

Tokio Hotel nächtigte ebenfalls im Luxushotel

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (35) übernachteten im September 2024 ebenfalls im luxuriösen Mandarin Oriental Savoy. Die Zwei feierten in der Limmatstadt ihren Geburtstag, zusammen mit Toms Ehefrau Heidi Klum (52).

Als Taylor Swift im Sommer letzten Jahres zwei Mega-Konzerte im Zürcher Letzigrund-Stadion gab, wurde ebenfalls gemunkelt, dass der Popstar im Herzen von Zürich schlafen würde. Wie sich später allerdings herausstellte, hatte Swift dort nur ihre Tänzer-Crew untergebracht. Sie selbst, soll etwas ausserhalb gewesen sein.