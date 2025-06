Der kanadische Rapper Drake kommt 2025 für zwei Konzert in die Schweiz. Am 11. und 12. August tritt er im Rahmen seiner Europa-Tour im Zürcher Hallenstadion auf. Wegen der hohen Nachfrage kündigte er am 9. August sogar noch ein drittes Konzert an.

1/5 Macht im August einen Abstecher in die Schweiz: Rapper Drake. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Drake kommt 2025 für drei Konzerte in die Schweiz

Vorverkauf startet am 18. Juni mit Twint, regulärer Verkauf am 20. Juni

Drake hat über 82 Milliarden Streams auf Spotify generiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Der Sommer kann kommen! Rapper Drake (38), bürgerlich Aubrey Drake Graham, macht erstmals seit 2019 wieder Halt in Europa, spielt hier gut zwei Dutzend Konzerte. Einer der Stopps führt den Kanadier auch in die Schweiz, genauer gesagt ins Hallenstadion. Am Montag, 11. August und am Dienstag, 12. August 2025, heizt er im Rahmen der «Some Special Shows 4 EU»-Tour dem Schweizer Publikum ein. Weil die Nachfrage nach den Tickets enorm gross war, kündigt der Veranstalter Livenation nun sogar noch ein drittes Schweizer-Konzert an. Drake wird auch am 9. August 2025 im Hallenstadion auftreten.

Die ersten zwei Termine sind bereits ausverkauft – für die Zusatzshow vom 9. August 2025 gibt es nun wieder Tickets. Wie der Veranstalter Livenation mitteilt, kann man am Mittwoch, 18. Juni, ab 11 Uhr im Twint-Pre-Sale sein Glück versuchen. Der reguläre Ticketverkauf startet dann am Freitag, 20. Juni, ab 11 Uhr. Nebst der Schweiz tritt er auch in Deutschland, England, den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Belgien und Frankreich auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fünffacher Grammy-Preisträger

Drake, dem Liebeleien mit Sängerin Rihanna (37), Tennisspielerin Serena Williams (43), Sängerin Jennifer Lopez (55), Topmodel Bella Hadid (28), ihrer Berufskollegin Tyra Banks (51) oder auch der Sängerin Raye (27) nachgesagt werden, folgen alleine auf Instagram über 142 Millionen Menschen. Mit seinen Songs hat er auf dem Musikstreamingdienst Spotify bisher über 82 Milliarden Streams generiert, was ihn nach Taylor Swift (35) zum zweitmeistgestreamten Musiker auf der Plattform macht.

Sein grosser Durchbruch gelang ihm 2009 mit seinem EP-Album «So Far Gone». Seither hat er nicht nur acht Alben veröffentlicht und sein eigenes Musiklabel OVO Sounds gegründet, sondern nebst fünf Grammys auch noch zahlreiche Platinauszeichnungen erhalten.