Kurz zusammengefasst Drake feiert Adonis' Geburtstag mit SpongeBob-Party

Vater und Sohn posierten vor Bikini Bottom-Kulisse

Adonis trug passendes gelbes Sweatshirt

Adonis wurde am 11. Oktober sieben Jahre alt

Drake hat zum Geburtstag seines Sohns süsse Bilder der Feier auf Social Media geteilt. Foto: keystone-sda.ch 1/5

SpotOn Die People-Agentur

Drake (37) hat zum Geburtstag seines Sohnes Adonis Graham (7) eine grosse Mottoparty organisiert. Der Nachwuchs des Rappers wurde bereits am Freitag (11. Oktober) sieben Jahre alt. Den Eintritt in das neue Lebensjahr feierten die beiden auf einer Party, auf der die kultige Zeichentrickserie «SpongeBob Schwammkopf» im Mittelpunkt stand. Ein Instagram-Post des Rappers vom Sonntag (13. Oktober) zeigte ihn und seinen Nachwuchs vor einer für die Serie typischen Kulisse.

Unterwasser posierte das Vater-Sohn-Duo in der Welt von Bikini Bottom vor Quallen und blumenförmigen Wolken. Über ihnen prangte statt des Serientitels der Schriftzug «Adonis' 7. Geburtstag», der jedoch in der Schriftart der Kinderserie gehalten war. Während sich die beiden auf dem ersten Foto cool gaben, strahlten sie auf dem zweiten Schnappschuss in die Kamera. Passend zur liebenswerten Hauptfigur der Kinderserie trug Adonis ein gelbes Sweatshirt. «Grosser Mann», schrieb Drake zu den süssen Bildern.

Harmonisches Co-Parenting

Der Kanadier bekam seinen Sohn mit der französischen Pornodarstellerin Sophie Brussaux (35), mit der er im Januar 2017 kurz liiert gewesen sein soll. Ursprünglich bestritt der Musiker, der Vater zu sein, teilt sich jedoch mittlerweile mit der Mutter das Sorgerecht und sprach mehrfach über ein mittlerweile harmonisches Miteinander der Patchwork-Familie.