Die beiden Konzerte von US-Superstar Taylor Swift haben im Sommer 2024 in Zürich viel Geld in die Kassen der Region gespült. Einer Studie der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich zufolge gaben die Fans insgesamt beinahe einen dreistelligen Millionenbetrag aus.

Fans aus aller Welt reisten an

Darum gehts Taylor Swifts Konzerte in Zürich brachten der Region Millionen von Franken ein

Viele internationale Besucher verbrachten Urlaubstage in der Region

Im Sommer 2024 machte Superstar Taylor Swift (35) in Zürich Halt, um im Stadion Letzigrund zwei Konzerte ihrer legendären «The Eras Tour» zu geben.

Ihr Aufenthalt in der Limmatstadt sorge nicht nur für ordentlich Aufsehen, sondern auch für einen netten finanziellen Batzen in den Kassen der Region. Das belegt nun eine Studie der Hochschule für Wirtschaft der HWZ. Die Zehntausenden von Swifties, wie die Fans von Taylor Swift genannt werden, liessen insgesamt eine Summe von rund 92,5 Millionen Franken in Zürich liegen.

Swift lässt die Kassen klingeln

Davon wurden gut 24 Millionen Franken für Tickets ausgegeben. Weitere rund 24 Millionen gingen für die Hin- und Rückreise drauf, wie der am Dienstag veröffentlichten Analyse zu entnehmen ist. Bemerkenswert: Alleine 15,5 Millionen Franken gaben die gut 11'000 Besucher aus den USA für Reisekosten aus.

Diese reisten ja bekanntlich in Massen an und machten laut HWZ 11 Prozent aller insgesamt über 98'000 Swifties aus. Wie die Studienautoren weiter ausführen, blieben die Einnahmen nicht nur innerhalb der Stadtgrenzen. Insgesamt sei rund ein Drittel der Besucher aus dem Ausland angereist und viele hätten bei der Gelegenheit einige Urlaubstage in der Region verbracht.

Kost, Logis, Tickets, Merchandise

So beliefen sich die Ausgaben für Übernachtungen auf über 13 Millionen Franken, gefolgt von Ausgaben für Mobilität vor Ort (5 Millionen), Verpflegung am Konzert (4,2 Millionen) sowie Souvenirs (2,4 Millionen). Die restlichen knapp 19 Millionen wurden keiner bestimmten Kategorie zugeordnet.

Die HWZ spricht in der Mitteilung derweil nicht explizit von den beiden Konzerten von Taylor Swift, da die Umfrage «anonym» gewesen sei. Dass es sich bei den «zwei Konzerten im Sommer 2024 in Zürich» tatsächlich um die Shows des wohl aktuell grössten Musikstars der Welt handelt, dürfte indes bereits durch die hohen Besucherströme aus den USA klar sein.