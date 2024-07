Zwei Konzerte gibt Taylor Swift in Zürich. Blick verrät dir, wo der US-Superstar übernachtet und was er in den Tagen sonst alles in der Schweizer Metropole unternehmen könnte.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/8 US-Superstar Taylor Swift macht am 9. und 10. Juli mit ihrer «Eras»-Welttournee in Zürich Halt.

Patricia Broder Redaktorin People

In wenigen Tagen ist es so weit: Taylor Swift (34) macht am 9. und 10. Juli mit ihrer «Eras»-Welttournee Halt in Zürich. Der US-amerikanische Pop-Superstar tritt gleich zweimal im ausverkauften Zürcher Letzigrund vor rund 90'000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf. Um die Konzert-Location in Zürich-Altstetten wird während dieser beiden Tage der Ausnahmezustand herrschen. Doch was macht Taylor Swift in Zürich, wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht?

Genau dieser Frage haben wir uns gewidmet und für Swift einen passenden Stadtplan erstellt. Natürlich fragen sich die Fans, in welchem Hotel die «Shake It Off»-Sängerin übernachtet. Im luxuriösen Dolder Grand, das hoch auf dem Zürichberg thront, im noblen Widder Hotel in der Zürcher Innenstadt oder im neu renovierten Mandarin Oriental Savoy direkt am exklusiven Paradeplatz?

Im Dolder stiegen in der Vergangenheit bereits Justin Bieber, (30), Robbie Williams (50) oder Rihanna (36) ab. Doch wie Blick weiss, hat sich Swift für das Mandarin Oriental Savoy mitten in der Stadt entschieden. Die Sängerin soll für ihren Aufenthalt gar das ganze Hotel gebucht haben.

Spaziergang durch die Altstadt

Vom Savoy aus kann die Sängerin zwischen ihren beiden Auftritten im Letzigrund bequem einen Spaziergang dem Limmatquai entlang unternehmen, wie das bereits 2017 «Desperate Housewives»-Star Eva Longoria (49) machte. Die Schauspielerin schwärmte damals in ihren Snapchat-Videos von den «wunderschönen Kirchtürmen». Tatsächlich bietet die Altstadt am Flussufer mehrere Prachtbauten und die Kirche St. Peter zudem das grösste Zifferblatt Europas.

Sollte Swift hungrig werden, könnte sie im nahen Restaurant Dézaley eines der besten Fondues der Stadt geniessen, oder in einem der anliegenden Zunfthäuser ein echtes Zürcher Geschnetzeltes probieren. Danach würde sich für eine Cocktailstunde die Kronenhalle-Bar im gleichnamigen berühmten Restaurant anbieten, einen Absacker kann sich Swift in der trendigen Olé-Olé-Bar im Herzen der Zürcher Langstrasse gönnen.

Swift ist ein Zoo-Fan

Vielleicht unternimmt Taylor Swift aber auch einen Kurzausflug zum bei Stars beliebten Juckerhof in Seegräben (ZH). So besuchte 2019 Pink vor ihrem Auftritt im Zürcher Letzigrund am Nachmittag die Farm am Pfäffikersee. In Begleitung ihres Bodyguards soll sie sich etwas Gesundes zu essen geholt haben. «Love this Place!», schwärmte die US-Sängerin nach ihrer Stippvisite. Neben Pink wurden auch schon Helene Fischer (39) und Adele (36) auf dem Juckerhof gesichtet.

Werbung

Aber auch der Zoo Zürich mit seiner rund eine Hektare grosse Masoala-Halle wäre ein passendes Ausflugsziel für Taylor Swift. Die Hit-Sängerin scheint ein grosser Zoo-Fan zu sein. Zwischen ihren Auftritten im australischen Sydney Ende Februar besuchte sie den städtischen Zoo gleich zweimal.